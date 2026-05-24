杨思琦避谈疑被商天娥欺凌 曾传遭佘诗曼郭羡妮排挤：由得佢过去 拒认戏屎列举奖项反击

杨思琦早前因前男友李泳豪的家庭纠纷，获网民为她平反，近来更频频出活动，于香港的工作量似乎回升。杨思琦今日与王祖蓝一同出席汽车品牌活动，被问及日前在伍咏薇（伍姑娘）及李凯贤（Brian）主持的HOY节目《九运会客室》中大爆效力TVB时遭同剧演员欺凌一事。杨思琦拒绝透露带头欺凌者是不是外界推测、曾与她合作《翻叮一族》的商天娥及夏雨等人，她表示：「上到节目先知会问咩，本来想家常地倾偈。」笑言自己优点为没记性，更曾经撞伤头部令情况更严重：「我试过台庆跌伤个头，再加本身记性唔好，最好唔记得、保持乐天心态。」

杨思琦拒回应曾被佘诗曼、郭羡妮欺负

对于近日TVB于深夜重播她与佘诗曼、郭羡妮主演的剧集《无名天使3D》，她笑言重见自己二十多年前的演出觉得非常年青「卜卜脆」，对于与佘诗曼、郭羡妮有传不和及被欺负，杨思琦表示：「唔讲喇，唔再回应。我冇问题，过去咗就由得佢过去。」

至于梁思浩曾批评她「扮可怜、博同情」，杨思琦表示早前已交代清楚，拒绝再作回应。对于近年转型做YouTuber的幕后人刘定坚力撑她，代她反驳指扮可怜并无好处，杨思琦对他表示感谢，更解释当年容易落泪纯粹是因为经历挫折及年轻不懂事，并非刻意造作。

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杨思琦拒认演技差

剧集《无名天使3D》重播亦引起网民批评她当时演技差，杨思琦表示有留意网民评价但反击指：「个个讨论我演技，话我戏屎！但当年我攞到飞跃进步女艺员奖，你当监制盲嘅咩？」澄清指自己没有识人或靠山，一切靠自己表现，当年作为新人有勤力为演出准备：「我做新人做到足，有读熟剧本。」更列举自己在香港（《万千星辉颁奖典礼2006》最佳女配角）及外地曾获颁发嘉许演技的奖项（第42届芝加哥国际电视节「演员优异奖」），力证自己有演技。

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杨思琦赞佘诗曼、郭羡妮保养得宜

对于回归无线电视的机会，杨思琦表示保持开放态度：「返娘家一定𦧲饭应！TVB我爱你！」就算再与佘诗曼、郭羡妮再次合作，亦直言不介意，大赞两位保养得宜：「唔介意！大家都咁正，三条女都咁正！」连与前度李泳豪合作亦表示欢迎：「豪仔欢迎呀，都咁耐啦！」但若推荐女儿选港姐，杨思琦则表示女儿年仅14岁，一切交由她未来自己选择决定。

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杨思琦回应被指贪小便宜

网上传闻亦有指杨思琦时常贪小便宜，但她澄清自己没有刻意取走拜神猪肉：「唔系我攞，系有人提议我攞返去，仅发生过一次，唔好讲我成世攞人便宜。」直言自己当年「懵猪」，根本不懂得下厨，不知道为何会顺大家意思取走猪肉。杨思琦亦指没有贪心取自己或邻厂「万岁」饮食，自己亦会主动万岁，只是没有人提因此没有人发现。

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