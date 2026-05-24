周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？

52岁名模周汶锜（Kathy）日前庆祝生日，举办了一场星光熠熠的生日派对，邀请了众多圈中好友一同庆祝。从派对照片可见，现场气氛热烈，场面盛大，但众多宾客中，张智霖（Chilam）略显疲态的样子，意外成为网民焦点。

周汶锜生日派对众星云集

周汶锜的生日派对众星云集，出席者包括她的好友上山诗钠、草蜢的蔡一杰和蔡一智夫妇、影后袁咏仪（靓靓）和老公张智霖，以及陈欣健的大女陈易遥（原名陈早茵）等。周汶锜的法籍老公Julien Lepeu和妹妹周励淇（Niki）也陪伴在侧，分享喜悦。周汶锜的经理人Simon也在社交平台分享了多张合照，相中可见寿星女穿著一条粉红色长裙，在亲朋好友的簇拥下切蛋糕，笑得十分灿烂，幸福满溢。

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张智霖被指状态不佳显憔悴

然而，在一片欢声笑语中，有网民留意到合照中的张智霖脸色苍白，看起来状态不佳，略显疲惫和憔悴，与身旁精神饱满的太太袁咏仪形成对比。照片中，虽然张智霖面带微笑，但仍难掩倦容，让不少粉丝感到担心。

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张智霖近年健康亮红灯

其实54岁的张智霖近年健康备受关注，他曾于2025年在上海因胆石问题入院，并接受新疗法，为此更一度需要停工休息。虽然他康复后已全面复工，并拍完了TVB剧集《璀璨之城》，但外形状态时好时坏，这次在派对上再露疲态，也难怪粉丝会为他的健康状况感到忧虑，纷纷好奇他是否因早前拍剧太操劳，至今未回复元气。

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