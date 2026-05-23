梁敏巧被批高攀不起暖男律师？Matt霸气护花赞好女仔 无惧被嘲「做兵」：我觉得已经赚咗

无线（TVB）节目《女神配对计划》上季成功撮合「东张女神」梁敏巧（Maggie）与「暖男律师」刘启进（Matt），两人发展一直备受网民关注。不过二人经过9个月的深入了解后，最终决定做回朋友。近日有网民于社交平台Threads上发文，直言对两人未能一齐「替Matt高兴」，更狠批梁敏巧「刻意性感」，认为是女方高攀了男方，并大赞Matt的YouTube频道言论有见地、很Man。

Matt心疼梁敏巧被踩留言护花

面对网民对梁敏巧的负面评价，Matt随即借留言「护花」，为女方平反：「多谢你嘅祝福，不过真心Maggie个人其实好好，如果唔系我哋都唔会咁认真互相了解咁耐。就系因为坦诚，我哋先可以继续做好朋友，所以我觉得已经系赚咗。」 Matt这番大方得体的「护花」言论，不仅尽显暖男本色，更印证了两人关系依然友好。

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梁敏巧否认收兵欢迎男士追求

事实上，梁敏巧早前生日获Matt送上大束玫瑰花庆生，但梁敏巧接受访问时，因表示与Matt仍是朋友，并称已将感情状态更新为「开放中」，此番言论一度惹来网民质疑她「煲无米粥」及「收兵」。

对于「收兵」疑云，梁敏巧极力否认。她澄清早前网上流传的收花照，花束其实是粉丝所送，而非来自Matt：「当时见到Matt我都惊讶，因为我们沟通过，不是会送花的关系。」她更大赞Matt非常有风度，甚至反过来担心她会因为「被指收兵」的言论而不开心。

谈到两人为何了解足足9个月依然「煲唔成事」，梁敏巧无奈解释是因为双方都「太理智」。她大赞Matt成熟理智，两人相处舒服，但正因为大家过于理智，在工作细节及未来规划上存在分歧：「身为艺人，对不是行内的对象都会有考虑因素，有些事情大家尝试过但妥协不到。」经过坦诚且深入的沟通后，双方发现有口难言，最终决定退一步，保持友好的好朋友关系。

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Matt专注事业无意参加《女神配对计划2》

对于两人的后续发展，《女神配对计划》主持林盛斌（Bob）早前表示，最重要是Maggie愿意给予男士机会，即使节目配对成功也不代表一定能「达阵」，并呼吁Matt及其他单身男士可以卷土重来。不过，当被问及Matt会否参加第二季时，梁敏巧就代为解答：「他说不会参加，现在事业为重。」看来粉丝们若想再看到Matt的幕前演出，还要再等一等了。

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