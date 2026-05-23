MBC《21世纪大君夫人》「辱韩」历史争议持续 边佑锡登基戏遭删 Disney+等平台急改画面

由韩星IU（李知恩）与边佑锡携手主演的 MBC 话题金土剧《21世纪大君夫人》，虽然收视率屡创新高，但近日却深陷「歪曲历史」的舆论中。面对韩国网民猛烈抨击，韩国 MBC 电视台昨日（22日）宣布正式删除剧中引发轩然大波的边佑锡登基场面，并透露独家线上看的Disney+等串流平台的版本也会修改：「只是要将修改版本反映到各个平台，可能还需要数天时间。」

边佑锡「登基画面」涉矮化韩国？

《21世纪大君夫人》开播以来话题不断，但剧中边佑锡饰演的「理安大君」登基成为自主国皇帝的重头戏，却遭韩国网民捉出严重历史考证失误。剧中理安大君身为皇帝，却配戴藩属国等级的「九旒冕冠」（应为皇帝规格的十二旒），且百官朝拜时高呼的是附庸国的「千岁」，而非皇帝专用的「万岁」。

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MBC、Disney+紧急作出修改

这段涉嫌「矮化韩国」的画面播出后，随即在各大论坛引爆怒火。为平息众怒，MBC 电视台于昨日（22日）发表声明，确认将全面删除该争议场面；负责全球发行的线上串流平台 Disney+ 以及韩国本土平台 Wave，也已紧急对争议画面的台词进行消音及修改字幕处理，试图为事件「止血」。

IU粉丝见面会哽咽深鞠躬

争议越演越烈，甚至波及演员本人。女主角 IU 日前出席生日粉丝见面会时，难掩失落情绪，在台上哽咽落泪并向粉丝作 90 度鞠躬致歉：「如果大家对这部作品感到失望，这都是我的责任。」随后，边佑锡、导演朴俊和及编剧也相继发表公开信向大众谢罪。

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历史名师崔泰星心痛发声

值得注意的是，事件发生之初曾严厉发文批评剧组的韩国知名历史讲师崔泰星，在看到演员们承受巨大压力后，态度软化并发文致歉。崔泰星坦言：「看到 IU 落泪的模样，以及边佑锡演员亲笔信的内容，我感到非常心痛。」他解释，当初发文是希望业界能建立完善的历史考证制度，而非将矛头指向演员。他更直言，有时候连专业人士也会混淆历史用语，要求演员必须完全理解这些深奥的历史背景，确实过于苛刻。

《21世纪大君夫人》官方快闪店急缩短营运期

《21世纪大君夫人》的历史风波不仅影响了线上评价，实体活动也遭受重创。剧组原定于 5 月 19 日至 28 日举办为期 10 天的官方纪念品快闪店（Pop-up Store），日前突然无预警宣布缩短档期至 7 天。周边商品贩售仅开放至 23 日，而 24 日至 25 日则全面停止贩售，仅保留空间供粉丝拍照打卡，令不少已预约前往的粉丝感到错愕。

尽管风波不断，《21世纪大君夫人》凭借 IU 与边佑锡的超强号召力，在 Disney+ 平台上依然稳居收看排行榜前列。剧组此次大动作删减画面与道歉，能否成功挽回韩国观众的心，仍有待观察。