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高钧贤42岁发福仍靓仔！酒吧开张陪饮陪唱热吻富婆妻 深情揽实老婆晒恩爱

影视圈
更新时间：21:00 2026-05-22 HKT
发布时间：21:00 2026-05-22 HKT

前香港先生冠军高钧贤（Matthew）于5月20日迎来42岁生日，今年他选择在自己于深圳新开业的酒吧中庆祝，场面热闹！从网民曝光的照片可见，新店除了设有现场乐队表演增添气氛外，更有专属T恤出售。身为老板的高钧贤与年轻10岁的圈外爱妻黄梓漫（Christine）放下身段，亲力亲为在店内招呼客人、上台唱歌及陪饮红酒。在切印有「42」字样的生日蛋糕时，高钧贤更深情揽实老婆上演一幕「咀爆」戏码，大晒恩爱。虽然有网民指Matthew面容略显发福，但依然无损他的靓仔气质，魅力不减。

高钧贤为女儿洗头当生日礼物

高钧贤今日（22日）也在IG分享生日派对照片，留言表示：「42岁的生日，最治愈嘅礼物，除咗老婆嘅爱锡，原来系返屋企帮前世情人洗头。最近为咗新舖忙到分身乏术，但一返到屋企见到佢个『泡泡火鸡头』同埋笑容，所有疲劳真系一秒清空。做老豆（窦）嘅快乐，就系咁简单。当然，最要多谢我嘅最爱老婆 Christine（多谢你个『老公BB』蛋糕同超级霸气嘅黑玫瑰！）。创业开荒呢段日子，辛苦你包容我嘅忙碌，有你一直喺身边撑住我，呢个生日特别圆满。多谢一班兄弟同团队陪我癫、陪我切呢个『发』字蛋糕！42岁，愿望好简单：屋企人健健康康，Sunvdae S Lounge 顺顺利利，大家一齐『发』！同埋自己创立的Sunvdae 文化传媒公司越做越好！」

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高钧贤婚后双喜临门

高钧贤与太太婚后双喜临门，去年1月顺利诞下爱女高子琳（Liona），一家三口生活美满。为了给妻女提供更优质的生活与学习环境，有指两人于去年12月豪掷高达2,250万港元，买入九龙塘老牌豪宅毕架山一号的一个三房连车位单位。升格做业主的高钧贤曾透露，由于工作及生意关系，未来会主要在香港与深圳两边走；而进驻九龙塘传统名校区，更是为了爱女日后的升学之路提早铺路，廿四孝爸爸当之无愧。

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高钧贤老婆是「美容界富婆」

高钧贤太太黄梓漫绝对是一名「美容界富婆」，她一手创办的连锁中医美容及健康中心「美妍堂」（MCTA）在港拥有四间分店，去年10月更成功在美国挂牌上市。当时股价一度狂飙逾六倍，令其帐面身家暴涨至超过27亿港元！不过公司于11月中旬突然被勒令停牌，至今五个月仍面临复牌阻滞。性格硬朗的黄梓漫曾有过一段婚姻，当年离婚时极具骨气地将所有名表与钻石归还前夫，深信「面子不能丢，钱可以再赚」。如今太太事业遇上波折，高钧贤随即发奋搞酒吧生意担起头家，夫妻二人共同进退，获网民大赞是超级好老公。

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