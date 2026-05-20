《九龙城寨之终章》吴彦祖超凶悍造型首曝光  光头胡须Look杀气腾腾现身尖东｜现场直击

由郑保瑞执导的《九龙城寨之终章》已低调开拍一个月，剧组近日开始在尖东一带封街拍摄外景，制作团队更将整条街打造成80年代的繁华景象。《星岛头条》早前独家爆吴彦祖新加盟拍摄，继直击「信一」刘俊谦和Tyson Yoshi大演对手戏外，《星岛头条》今晚更现场直击吴彦祖现身拍摄现场，其充满新鲜感的光头凶悍造型首次曝光。

吴彦祖光头凶悍Look有惊喜

吴彦祖加盟《九龙城寨之终章》，以新形象展开拍摄，他以光头胡须look示人，穿著一身黑衣黑裤再加一个超巨型侧孭袋，充满粗犷男人味，一反以往一向靓仔形象，现场拍摄他在街头慢慢走过，正式拍摄前则有工作人员为他整理衣服和补妆。早前吴彦祖被网民于山顶捕获，当时他已是以光头Look示人，原来是为了参与《城寨》拍摄。

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《九龙城寨之围城》扫九个金像奖

横扫金像奖九项大奖的《九龙城寨之围城》，续篇《终章》近月低调开拍，剧组昨晚（19日）杀入尖东一带封街拍摄外景，《星岛头条》现场独家直击，令这部瞩目巨制首度曝光。

《九龙城寨之终章》打造80年代味道

现场所见，制作团队将整条街打造成80年代的繁华景象，到处悬挂怀旧霓虹招牌与广告牌，多部古董车停泊路旁，细节一丝不苟，还原度极高，充满复古味，更吸引大批途人驻足围观拍照，不过工作人员亦未有刻意阻止，整个制作庞大，阵容鼎盛。

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