富贵前港姐周美凤爆化疗痛苦细节 一针标靶药索价20万 首公开掉发光头病容：只能苦中作乐

现年62岁的息影女星兼资深公关界名人周美凤（Lelia），早前曾在网上自爆数年前曾罹患重病，甚至一度徘徊生死边缘。近期，她再度拍摄短片，向大众娓娓道来2020年抗病期间的更多惊险细节与心路历程。

周美凤被指曾患乳癌

在这次的分享中，周美凤依然没有明确说出所患何疾，不过网民从她在片中讲述病情时的不经意动作与手势，推断她极有可能是受到乳癌的折磨。对于外界的揣测，她事后受访时仅淡然回应，指一切已经成为过去式，不愿再多作重提。

相关阅读：富贵港姐周美凤7000万半山豪宅任睇 居高临下坐拥维港靓景 厨房劲过米芝莲名牌包包摆满两大衣柜

周美凤公开抗病光头照片

回顾这段艰辛的治疗岁月，周美凤透露当时情况危急，必须立刻展开化疗。面对不少女性最害怕的掉发副作用，她却选择以极度乐观的心态迎战。当察觉到开始脱发的首天，她便听从友人劝告，当机立断请相熟的理发师上门把三千烦恼丝全数剃光。她更首度向外界展示当年光头的珍贵纪录照片，笑称剃发后才发现自己的头型相当完美，十分懂得苦中作乐。

周美凤一支标靶针20万

整个漫长的疗程中，周美凤足足挨了高达80针。因为她天生血管较幼，每次抽血或注射都令她吃尽苦头。不过，这场病不仅带来皮肉之痛，更伴随著极其高昂的医疗费用。她忆述化疗后需要注射标靶药物，起初她选择留宿高级私家医院的头等病房，没想到住了一晚后结帐时，帐单上的金额竟令两夫妻大为震惊——单单是一针的费用，就高达二十万港元！

周美凤得到丈夫无微不至的照顾

这天价的收费让她直言当时「以为睇多咗个零」，完全没料到药费会如此夸张。为了减轻经济负担，她其后决定「降级」转到私家医生的诊所继续接种余下的十支标靶针。即使价格已大幅回落至七万多元一针，但单计诊所这部分的开支也消耗了超过七十万港元，足见这场抗病之战无论在身心还是财力上，都是一次极大的考验。幸好有丈夫的悉心照料，原本连剥牙都怕的另一半，更坚持每天克服恐惧亲手为她打针，成为她撑过难关的最强后盾。经过这次死里逃生，周美凤坦言已彻底看透人生，明白健康与活在当下才是无价宝。

相关阅读：86年富贵港姐周美凤误信自然疗法险死 揭延误就医恐怖后果 自揭手术前向老公交代身后事