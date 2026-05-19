梁小龙疑因一性格特质遗憾离世？  白彪揭好友跟妻子真实关系  爆火云邪神曾伏枱呼吸急促

一代功夫巨星梁小龙，于本年初（1月14日）与世长辞，走完75年的人生旅程。其身后事一度成为大众焦点，坊间甚至流传其家属迟迟未有为他入土为安的说法。虽然其遗孀宋骧早前已严正声明反驳指控，但与梁小龙相交多年的挚友白彪，近日罕有地在受访时大爆对方生前的真实家庭状况，不仅道出两人婚姻早已出现严重裂痕，更推断好友是因长期体力透支而撒手人寰。

梁小龙被指遗体遭闲置

针对外界指梁小龙「遗体遭闲置」的传播，宋骧曾于今年三月强烈辟谣，斥责相关说法属于恶意抹黑，并强调已准备采取法律行动。她当时澄清，丈夫离世后不到半个月（1月26日），家属已于深圳一间殡仪馆为他举办了低调的告别仪式。

相关阅读：梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切

白彪：骨灰或只是暂时被搁置

白彪在访问中，透露了更具体的细节。他坦言自己当日有份送别挚友，证实遗体确实已经火化，但他估计骨灰可能只是暂时被搁置，一直未有购入龛位或墓地作正式安顿，才引申出相关传言。

梁小龙性格固执跟妻关系一般？

谈及梁小龙的家庭生活，白彪叹对方与太太的感情在过去近十年早已跌至冰点。他透露，双方经常因为资产分配与财富问题产生剧烈摩擦，虽然两夫妇并未正式解除婚约，但梁小龙近年长居内地，甚少返回香港与拥有内地背景的妻子共处。

相关阅读：梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？

梁小龙晚年狂接商演透支

白彪认为，这与梁小龙极度自我的脾气不无关系，指他为人倔强，容不下别人提出反对意见，妻子或许正是难以忍受这种作风，才导致双方渐行渐远。除了家庭困局，白彪对好友的健康状况亦感到十分惋惜。他指梁小龙生前长期受血糖问题（糖尿病）折磨，后期身形已大幅消瘦，却依然毫不忌口，甚至无可救药地嗜甜，经常狂饮汽水。面对旁人苦劝，性格刚烈的他仅以「生死有命、最紧要享受」作挡箭牌，令身边朋友无可奈何，只能放弃劝说。

白彪猜测梁小龙过劳离世

白彪更直指，梁小龙晚年对待工作十分粗劳，曾试过单月狂接十场活动，甚至马不停蹄地穿梭山东、内蒙古等地。白彪回忆道，曾亲眼目睹对方在完成演出后，累得整个人趴在桌上且呼吸急促，体力明显处于极限边缘。综合种种迹象，他深信这位武打前辈最终是因为长年累月的舟车劳顿与积劳成疾，才会令身体机能崩溃而抱憾离世。