香港「城寨热潮」席卷康城！《九龙城寨之终章》未拍完先轰动 欧亚多国片商疯抢放映版权

2024年由郑保瑞执导的香港动作片大作《九龙城寨之围城》在全球掀起港产片狂热，而在本地亦创下破亿港元的票房神话。近日，备受瞩目的续集《九龙城寨之终章》（Twilight Of The Warriors: The Final Chapter）在康城影展的卖片市场再度传来好消息。根据外媒《Screen Daily》日前的报导，负责发行的寰亚电影在展览期间已成功与多国买家达成交易，尽管剧组在4月中旬才正式开机拍摄，目前仍处于「零片段」提供的阶段，但国际市场的反应极其热烈，充分展现了海外片商对「城寨宇宙」的强大信心。

各国片商抢买《九龙城寨之终章》放映权

目前《终章》的放映版权已落实预售至多个重要市场，欧洲方面包括法国的 Metropolitan Filmexport 及德国的 Plaion Pictures；亚洲区则有日本（The Klockworx）、韩国（Contents Panda）、越南（Skyline Media）、印尼（PT Primacinema）、新加坡（Shaw Renters）以及马来西亚（Brilliant Pictures）等国家，目前仍有更多地区的交易在持续洽谈中。买家之所以表现如此积极，很大程度上归功于前作在全球斩获超过1.11亿美元（约8.7亿港元）的惊人票房，以及在康城「午夜展映」单元获得的高度评价。

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吴彦祖强势加盟《九龙城寨之终章》

演员阵容方面更是惊喜连连，除了早前确认回归的「城寨四子」林峰、刘俊谦、张文杰及胡子彤将继续在片中冲锋陷阵，近年进军美国影视圈的男神吴彦祖（Daniel）亦强势加盟。这也是吴彦祖继近期参演《寒战》前传《寒战1994》后，再次回归香港影坛的大制作。这位曾在荷里活参演《盗墓者罗拉》及HBO神剧《西部世界》的男星，与原班人马的交锋无疑成为了全球影迷的关注重点。据指，故事背景将设定在1990年代初期，剧情聚焦于九龙城寨清拆前的动荡时刻，为这段江湖传奇写下最终章。

这部耗资巨大的续集不仅承载着影迷的期待，更象征着港产动作片在国际市场的复兴，随着吴彦祖的加盟与多国预售报捷，《终章》已预定成为未来两年最受瞩目的华语电影焦点。

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