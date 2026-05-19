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52岁陈炜无惧「死亡低炒」晒白滑肌肤 甜笑爆发极致少女感 网民：冻龄天花板

影视圈
更新时间：15:00 2026-05-19 HKT
发布时间：15:00 2026-05-19 HKT

由佘诗曼主演的TVB话题剧集《正义女神》早前播毕，52岁的陈炜（炜哥）凭借精湛演技与绝佳状态人气再次急升，更被网民封为新一代「冻龄女神」，逆龄保养功力绝对拍得住同剧的佘诗曼！近日，陈炜接连在IG分享生活美照，不仅日前的「低炒照」被网民大赞360度零死角，前日（17日）她上载与爱猫的温馨合照，更散发出满满的少女感，肌肤紧致白滑，完全看不出岁月痕迹，引来大批粉丝留言激赞状态大勇：「冻龄天花板」、「50+女星至靓系你」、「低炒都咁索」、「似廿岁出头」。

陈炜被看好明年初争视后

除了逆龄美貌备受瞩目，陈炜的演艺事业同样迎来新高峰。凭借在《正义女神》中的演出，她已获外界一致看好成为今届TVB「视后」的大热人选，夺奖呼声极高。好消息不仅于此，陈炜接下来的工作计划更是令人期待，据悉她将会与视帝罗嘉良合作拍摄《正义女神》前传《模范律师团》。两位好戏之人的强强联手，势必会擦出极具张力的戏剧火花，让一众剧迷引颈以待，相信这将成为她演艺生涯的另一巅峰之作。

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陈炜选美入行由亚视转投TVB

回顾陈炜的入行经历与演艺发展，一路走来全凭实力说话。她1996年因参加《亚洲小姐竞选》夺得冠军而踏入娱乐圈，在亚视时期已是独当一面的当家花旦，参演过多部经典剧集。2012年，她转投TVB，更放下昔日一线花旦的包袱，凭著不懈努力和扎实的演技，从头由配角做起逐步赢回观众与监制的肯定。无论是霸气女强人、深沉反派还是温婉贤妻，陈炜都能驾驭得游刃有余，成功在TVB站稳阵脚，成为深受大众喜爱的实力派女星，展现了极强的角色可塑性。

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12位50+女星好似陈炜咁冻龄？

陈炜经历两段婚姻

在感情方面，陈炜经历过两段婚姻生活，最终迎来了属于自己的真爱与幸福。她与台湾前夫因双方聚少离多而遗憾离婚，虽然曾经历感情低潮，但她始终保持坚强独立的态度。后来，她遇上了现任医生丈夫陈国强，两人相恋后在2022年结婚。如今的陈炜在爱情滋润下，不仅事业得意，家庭生活更是幸福美满，难怪容光焕发。从事业的稳步上扬到感情的开花结果，陈炜完美演绎了现代女性的自信魅力。

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