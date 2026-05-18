《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计

TVB处境喜剧《爱‧回家之开心速递》近日证实将于7月播毕、迎来大结局，令剧中饰演「初恋Cafe」伙计「豪仔」的李泳豪恐面临「失业」危机！加上近来他的爸爸李家鼎（鼎爷）经历前妻施明离世及家庭纷争的双重打击，更爆出遭大仔李泳汉当作「人肉ATM」，导致经济陷入拮据。面对《爱回家》停拍与父亲的财政压力，李泳豪决定主动出击寻找新出路，肩负起照顾爸爸及养家的重担，获大批网民支持。

李泳豪重启YouTube频道积极吸金

为了拓展收入来源，李泳豪日前在社交平台宣布全面重启个人YouTube频道，并发文呼吁大众订阅支持。其实他的YouTube频道已开设逾十年，过去曾分享飘移赛车、打拳及童年拍戏花絮，上月更上载2022年结婚的影片「试水温」。重启频道的帖文一出，随即获网民力撑兼出谋献策，不少粉丝强烈建议他与爸爸鼎爷拍YouTube版本的《阿爷厨房》，认为父子档煮餸随时爆红；也有网民提议他多带老婆及爱犬出镜，或大谈昔日童星故事，看好他能把握热度轻松突破十万订阅大关。

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李泳豪代父报平安证身体好转

对于李家鼎早前一度暴瘦成「纸板人」，李泳豪日前接受访问曾代父报平安，透露李家鼎胃口及身体状况已大有好转。不过，李泳豪坦言父亲现时在财政方面较为辛苦，他当时表示：「好彩我仲开紧工揾紧钱，暂时仲应付到，我哋都系时候take care爸爸啦！」目前李泳豪除了专注幕前工作，正努力双管齐下，透过积极经营YouTube频道以及在内地开办赛车班努力赚钱，父子同心共度经济难关。

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