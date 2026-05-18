马浚伟最新动向曝光 辞任新城CEO转战上市公司 闪电加盟衍生集团任副主席 年薪达250万

马浚伟日前宣布辞任新城电台行政总裁（CEO）一职。今日（18日）马浚伟终于公布最新去向，职场生涯再度「跳级」创下新高峰！他将于5月20日正式加盟上市公司衍生集团（6893.HK），出任副主席兼联席行政总裁。从演艺界成功转型至商业管理，再由管理一般企业跃升至管理上市公司，马浚伟由艺人转型做大公司高层，引发讨论。

马浚伟日前告别新城电台

新城电台于5月11日突发公布，马浚伟以个人理由辞任行政总裁一职，并将于5月20日正式离任。这项人事变动令大批网民感到震惊，皆因上个月他才刚率领新城管理层北上，高调与广东广播电视台音乐之声签署合作备忘录。外界本以为他将大展拳脚，没想到短短两星期便宣告离任。其实马浚伟去年亦曾被传会辞工加入政界，但其后他否认传言，而自他加入新城推动多项改革以来，一直话题不断。

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马浚伟获委任衍生集团副主席兼联席CEO

正当外界对其去向众说纷纭之际，衍生集团今日正式发出消息，宣布马浚伟将于本月20日获委任为集团副主席、执行董事及联席行政总裁。由于衍生集团为上市公司，作为董事局成员的马浚伟，其薪酬亦依法曝光。据悉，目前他在集团的年薪约为250万港元（另加奖金）。衍生集团董事局一致通过并热烈欢迎马浚伟的加盟，期待他能为集团带来全新气象。

马浚伟学霸履历加持 热爱中医药产业

从演艺界转战商界，马浚伟的成功绝非偶然。在1993年入行前，他已拥有出版社及化工市场的营销经验；其后在演艺圈打拼逾30年，工作范畴涵盖幕前幕后。好学不倦的他自2018年起不断进修，不仅取得大学学士及香港教育大学硕士学位，更曾修毕北京大学为期两年的高级行政管理人员课程。

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此外，自2012年离开TVB后，马浚伟便积极开展个人业务，涉猎补习学校、咖啡品牌及影视制作。累积近40年的跨界工作经验，让他在各行各业建立起丰富的人脉与网络资源。加上他本身对中医药及食疗素有浓厚兴趣与深入研究，此次强势加盟以中医药及保健品为核心的衍生集团，绝对是如虎添翼。

马浚伟感谢新城广播

对于今次职场大跃进，马浚伟发表声明，衷心感谢新城广播的谅解并接受其请辞，同时感激过去两年半并肩作战的每一位同事及商业伙伴。展望未来，他对衍生集团的业务发展充满信心，期待与集团上下同仁携手，在中医药产业板块上共同开创另一个更大、更强的新篇章，造福更多家庭及社会。