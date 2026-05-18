肥妈登台不忘炮轰无业李泳汉：香港边有揾唔到嘢做？ 再扯火暗寸唔做嘢「我小学都未毕业呀」

肥妈（Maria Cordero）早前为好友李家鼎（鼎爷）出头，公开怒轰鼎爷大仔李泳汉将老父当作「人肉提款机」，直斥对方无良心。事件发酵多日，肥妈的怒气似乎仍未平息！日前她现身《郑国江词名一生纪念群星演唱会2026》时，在台上不点名再度「开火」暗寸李泳汉，霸气表示：「四十几岁揾唔到嘢做！我小学都未毕业！」火药味极浓！

肥妈狂爆金句借《中年好声音》暗批李泳汉

日前肥妈参与著名填词人郑国江的慈善骚《郑国江词名一生纪念群星演唱会2026》。演出中段，肥妈在台上与观众互动炒热气氛，她先主动提及自己担任评判的TVB节目《中年好声音》，问台下观众有没有收看，观众大嗌「有」。肥妈谈及台下有不少《中年好声音》的参赛者，随后肥妈便指桑骂槐地说：「所以香港系冇怀才不遇㗎，边有揾唔到嘢做㗎？」

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肥妈：我小学都未毕业！

语毕台下报以热烈掌声，肥妈转身后却脸露不悦，越讲越激动地怒斥：「四十几岁揾唔到嘢做！我小学都未毕业！香港点会揾唔到嘢做？你真系点我咩？」明显将矛头直指李泳汉早前流出录音中的「金句」：「『我高中毕业都冇，我几多岁？45岁，出去做销售员都唔请！』」肥妈随后补充，《中年好声音》带挈了不少参赛者增加收入，直言「而家香港咩环境？个个有工开㖞！」力证只要肯做就一定有出路。

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