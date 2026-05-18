李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门

李家鼎（鼎爷）家庭纠纷演变成全城热话，大仔李泳汉不仅与父弟决裂，其「恶邻」行径更引发多位邻居联署爆料。有自称「苦主」的邻居日前向《东周刊》求助，指控李泳汉长期大吵大闹，甚至曾发生家暴，严重滋扰邻里。他们愤怒地揭露，李泳汉在镜头前「扮孝顺」，私下却是另一副模样：不仅游手好闲、时常饮酒发脾气，更曾对家佣恶言相向。邻居们证实，李家鼎常上门给予生活费，但换来的却是恐怖的叫嚣，更曾亲耳听见李泳汉大喊「要斩死佢爸爸」，令他们极度恐慌。尽管已多次轮流报警，但问题依旧未解，迫使他们只能向传媒求助，令这宗家丑的负面形象进一步升级。

李家鼎指责李泳汉夫妇苛索金钱

随著前妻施明于今年3月病逝，81岁的李家鼎终于忍无可忍，踢爆与大仔李泳汉多年来的经济矛盾，令争产风波正式台面化。李家鼎公开指责大仔夫妇多年来不事生产，将他当作「人肉提款机」，每月榨取至少5万元生活费，至今已花费超过200万元。李家鼎更流出多段录音，揭露大仔曾以恶劣语气威胁追讨金钱，甚至手执屋契恐吓老父「剪你条脷」。面对被榨干的惨况，李家鼎直言晚年生活拮据，为求自保及防止资产被夺，他已委托细仔李泳豪全权接管其财政与法律事务，正式与大仔断绝经济支援。

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李泳汉反击指弟弟李泳豪软禁老父

面对老父与亲弟的联手夹击，大仔李泳汉亦展开反击，发布短片指控细仔李泳豪夫妇「软禁」李家鼎，并利用经济封锁操控老父。大仔反指细仔夺取了父亲户口中的340万元，更称对方「铺好路整死我」。对此，细仔李泳豪火速澄清录音内容遭恶意删减，并反揭施明在留院期间，其信用卡竟出现多笔不明帐目，怀疑遭人盗用，导致李家鼎至今仍要代偿卡数。这场涉及争产、不孝、盗用资产及邻里纠纷的「李家大斗法」已演变成罗生门，昔日同住的兄弟正式决裂，细仔更强调目前家庭成员「只有爸爸、我同太太三个」，关系彻底无法修补。

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