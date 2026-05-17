传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系

无线（TVB）破纪录长寿处境喜剧《爱‧回家之开心速递》陪伴观众近10年，近日宣布将于7月迎来大结局，令不少剧迷大感不舍。有传TVB将于6月公布接棒的新处境剧阵容，但近日讨论区已率先流传一张维基百科截图，惊现相隔20年开拍的《高朋满座II》新词条，更指剧集将于2026年6月播出。网传的演员名单极为鼎盛，包括刘丹、郑丹瑞（阿旦）、伍咏薇（伍姑娘）、滕丽名（阿滕）、林淑敏、周嘉洛、曹永廉、李思捷、陈敏之、姚焯菲、林正峰及孔德贤等人。不过，网民随即点出两大破绽指名单可信性极低：一来滕丽名早前已表明暂不参与新处境剧；二来维基百科可由任何人自由编辑，过去常有网民恶搞未来剧集阵容，故大家对此仅一笑置之。

网民好奇「高B」钟煌近况

虽然《高朋满座2》的开拍传闻真确性成疑，却成功唤起大众对《高朋满座》元祖演员的集体回忆，当中讨论度最高的便是当年饰演郑丹瑞女儿「高B」的钟煌（前名钟文姚）。钟煌于2006年透过第20期无线电视艺员训练班入行，凭「高B」一角成功入屋并入围《万千星辉颁奖典礼》「飞跃进步女艺员」。可惜星途刚起步，她便传出与有妇之夫卷入不伦恋风波，疑触怒高层一度遭「雪藏」，剧中角色被安排出国留学而离开剧组；她事后虽极力否认恋情，但承认曾被高层「问话」。其后钟煌只在《花花世界花家姐》、《宫心计》、《原来爱上贼》等多套剧集中饰演闲角，2012年转投香港电视（HKTV）参演《来生不做香港人》、《夜班》等，无奈港视最终不获发牌，她自2015年后便再无幕前作品，渐渐淡出娱乐圈。

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钟煌传是MIRROR Alton同母异父家姐

淡出幕前多年的钟煌极少公开露面，但近年却化身疯狂「镜粉」，更被揭露与MIRROR成员Alton（王智德）关系匪浅，网传两人其实是同母异父的姊弟关系。翻看钟煌近年的行踪，处处印证了这段亲密的家人关系：身为粉丝的她全天候追星，经常偕同王母到后台为Alton打气（如2022年的MIRROR红馆演唱会）；她又多次与Alton的姨甥女芯言同框合照，自称是芯言的「阿姨」，并带她去捧「吖虎（舅父）」场。此外，早前Alton与Lokman、Dee合资的泰菜餐厅开业时，钟煌更以「家人」身份带同姨甥女到贺，并特意在写上「爱你的Family」的开张花篮前拍照留念，种种互动令姊弟关系不言而喻。

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高朋满座丨「高B」钟煌更多近照曝光：

钟煌淡出娱乐圈生活富贵

除了追星生活多姿多彩，钟煌息影后的私生活亦相当富贵写意。虽然她的IG自2024年12月后便再无更新，但从她早年分享的照片可见，她平日出入多为五星级酒店及高级餐厅，过著悠哉游哉的少奶奶生活。她间中又会大晒珠宝首饰以及Chanel、Hermès等名牌手袋，不过早年她也曾被网民指晒出仿名牌的平民牌包包。整体而言，离开娱乐圈后，这位昔日备受瞩目的「高B」依然过著相当精彩、令人称羡的人生。

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盘点TVB经典处境喜剧？