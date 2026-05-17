Singha胜狮啤酒集团爆性侵乱伦丑闻 泰星Mild与老公割席宣布分居、删婚照 向受害叔仔致歉

泰国知名女星Mild Wiraporn(มายด์)去年底嫁入百亿豪门，成为知名啤酒集团胜狮（Singha）接班人Hiso Pi（Pi Sunit Scott）的妻子，5月时更宣布怀孕。岂料，她的叔仔Hiso Psi（Psi Scott）公开一段控诉亲哥哥性侵的「毁灭性录音档」后，Mild由力撑丈夫变成宣布分居！

Mild与涉性侵夫割席

原本发文力撑丈夫的Mild，于16日深夜发布长文声明，态度180度大转变，宣布与丈夫暂时保持距离、分开生活。她火速将IG上丈夫的否认性侵亲弟的影片、法院传票及置顶的甜蜜婚礼照全数删除，坦言自己在拍拖到结婚期间从未听过该录音，直到近期得知真相后内心大受冲击，对叔仔的遭遇感到无比心痛与最深的愧疚。

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Mild叔仔公开亲兄认性侵录音

让Mild痛心切割豪门婚姻的关键，正是Hiso Psi日前决定不再隐忍而公开的数分钟对话录音。在英泰语交杂的录音档中，Hiso Psi心碎指控哥哥Hiso Pi自他青少年时期起，长达12年频繁对其伸出魔爪，甚至强迫口交。他绝望痛斥，「这不仅是性侵，这是乱伦。」更指亲哥哥本该是唯一依靠，却带给他远超保母的伤害，彻底摧毁了他的感情与社交生活。

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