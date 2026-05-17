73岁曾志伟现身大孤山祈福 摸千年古树吸灵气强身延寿 辞任TVB高层前曾认身体越来越差

73岁的曾志伟，自今年初辞任TVB总经理一职后，外界以为他终能过上「无官一身轻」的逍遥生活，将时间投入个人兴趣与享受人生。然而，近日有网民在辽宁的大孤山风景区，偶遇了前来虔诚祈福的曾志伟。根据现场影片可见，曾志伟身穿朴素的粉色背心，神情肃穆，特意走到一棵被誉为「千年神树」、树龄超过1300年的古银杏树前，尽管外围有木栏保护，他仍努力伸长手臂，轻轻抚摸粗壮的树干，随后双手合十，低头默祷，态度极为虔诚。

曾志伟摸古树石雕祈福求健康

大孤山的千年古树，相传能为人带来事业与健康，曾志伟此行目的，显然与他日渐转差的身体状况息息相关。在另一条影片中，曾志伟走到古老的石雕墙前，遵循指引从上至下抚摸浮雕，将「福气」收入囊中，身旁不少善信都认得曾志伟，不停对著他拍照，而曾志伟面露微笑，参拜后的他精神奕奕，一脸祥和。

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曾志伟身体变差被逼辞任TVB要职

事实上，曾志伟的健康早就亮起红灯，早前他接受好友黎芷珊访问时，直认担任TVB总经理期间，身体状态大不如前，甚至愧疚地表示：「我对唔住自己呀！」他坦言因完全没有时间做运动，加上睡眠严重不足、无法熟睡，应酬又多需要常饮酒，对身体造成极大损耗，连黎芷珊也直指他白头发「多咗好多」。早前曾志伟跟随明星足球队去内地踢慈善赛，也显得力不从心，甚至在球场仆倒。好友王祖蓝亦曾公开喊话，指他卸任后最迫切的就是要立即去验身，多年的劳心劳力，已经严重透支。

大孤山成娱圈祈福圣地

曾志伟专程前往祈福的大孤山，其实近年已悄悄成为圈中人的「祈福圣地」。大孤山不仅拥有充满灵气的千年古银杏树，山上更汇聚了佛、道、儒三教的古建筑群，许多圈中人都深信，亲手触摸古树或绕树祈福，能带来好运与平安。据悉在曾志伟之前，已有来自两岸三地的艺人，曾低调到访，包括钟镇涛、萧敬腾、黄晓明、白鹿、古力娜扎、秦岚、杨颖（Angelababy）等，阵容堪比大型颁奖典礼。

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