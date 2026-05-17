佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁

即将51岁的视后佘诗曼（阿佘）日前以一身性感打扮出席首饰品牌活动，其冻龄外貌与身材瞬间成为Threads等社交平台上的热门讨论焦点。不过，当日佘诗曼在访问中自爆曾拒收「意思太重」的戒指，意外引起网民好奇心，更令她早年获前男友陈浩民高调求婚的旧闻再次浮面。不少网民看后纷纷留言，庆幸佘诗曼当年「走得快」，笑指：「好在佢冇嫁」、「好彩，嫁咗可能要生四个」、「系咁生仔好难咁fit」。

传佘诗曼曾获陈浩民高调求婚

佘诗曼在活动上被问到有否收过难忘且有意思的戒指时，坦言曾有获赠「有意思」的戒指，但已是「过去式」。当被追问是否求婚戒指时，她保持神秘指是「秘密」，但承认曾因「意思太重」而拒收。

这番言论随即令网民联想起她与陈浩民的一段情。回顾2006年，佘诗曼踏入31岁生日，有传当时与她拍拖约三年的陈浩民豪花四万港币为她举办生日派对，更邀请了郑伊健、苗侨伟夫妇等多位圈中好友出席。据当时报导指，两人在派对上甜蜜互动、打情骂俏。到了凌晨时分，陈浩民在好友起哄下当众下跪求婚，佘诗曼被指感动默许，两人更拥抱激吻半分钟。

可惜这段情最终未能开花结果。有指因陈浩民长期在台湾及内地工作，加上绯闻不断，令当时专注事业的佘诗曼最终决定斩断四年情。如今网民重温这段旧闻，对比陈浩民婚后与妻子蒋丽莎五年抱四的生活，以及陈浩民婚后的负面新闻，纷纷大赞佘诗曼当年的决定「明智」。

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佘诗曼不甘做无聊少奶奶

佘诗曼早年桃花不断，却曾多次拒绝结婚的机会，她不只一次提及曾被求婚。她曾透露，早于19岁在瑞士留学第一年，就曾被一名追求者在未正式拍拖的情况下突然下跪求婚，把她吓了一跳并当场婉拒。

到了21岁，佘诗曼再次于瑞士遇上浪漫求婚。当时她的台湾男友在砌了一个与她等高的雪人，里面更藏著求婚戒指，但她以学业为由没有答应。佘诗曼曾分享，大学毕业后，曾与这位台湾富家子男友短暂到台湾生活，并住在男方家中。虽然男方父母对她疼爱有加，但她意识到如果留下就会步入婚姻。佘诗曼曾分享当时的心境：「日日就系出去行街、洗头，你谂吓连头都唔使自己洗㖞，几冇嘢做。」不甘心毕业后只做家庭主妇过著无所事事的生活，她最终提出分手，选择回港发展。

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佘诗曼入行29年绯闻多？

佘诗曼错爱年长22岁高层

除了陈浩民与台湾富家子，佘诗曼初入行时亦曾与比她年长22岁的香港仁济医院前副主席李念纬相恋。2006年她在《志云饭局》中承认过这段恋情，坦言当时年纪尚轻，深知男方渴望结婚，为了不想耽误对方的时间与人生计划，最终选择和平分手。

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佘诗曼无悔事业为重享受「间歇单身」

佘诗曼近年仍不时被关心感情状态，她被问及有否后悔为了工作而放弃结婚生子的黄金时机。她坦言对过去的决定没有后悔，坚定地选择了事业。对于感情，一直追求「灵魂伴侣」的她笑言自己现时是「间歇性单身」，比起勉强迎合别人，她更享受目前自由自在的生活。现阶段她宁愿将更多时间留下来陪伴患病的母亲，尽显孝心。

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