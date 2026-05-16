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Stephy邓丽欣《常在》慈善画展卷抄袭疑云？网民列对比图惹热议 粉丝力撑：为慈善勿苛责

影视圈
更新时间：20:30 2026-05-16 HKT
发布时间：20:30 2026-05-16 HKT

邓丽欣（Stephy）近日现身湾仔会展，为2026年《第13届香港冉起当代》（Affordable Art Fair）中的第二个个人画展《常在》（Ever Near）揭开序幕。今次邓丽欣花了近两个月时间筹备，展出15幅心血画作并公开发售，更主打亲民定价，承诺将个人收益全数拨捐慈善用途。这份为善最乐的心意原本备受外界赞赏，加上她的高人气，成功吸引大众关注，然而画展刚开幕却意外卷入抄袭风波，迅速在网上掀起热话。

邓丽欣两幅画作卷抄袭风波

事缘有网民观展后，质疑邓丽欣的两幅焦点画作疑似「抄画」，更在网上公开对比图引发激烈讨论。其中一幅「蓝色瞳孔」流体画被指神似某眼药水品牌包装，网民利用图片搜寻轻易找到大量构图雷同的作品；另一幅「色彩枯树」画作，更被指与一条YouTube流体画教学影片（FLUID ART）高度相似，由紫蓝色晕染背景到星光点缀均如出一辙。有网民留言狠批「识揸笔就做画家」、「一模一样失去创作意义」，令这场艺术展览卷入抄袭风波。

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邓丽欣粉丝护航强调画展初衷为慈善

面对突如其来的抄袭争议，网上评价呈现两极化，不少粉丝挺身而出护航，强调邓丽欣举办画展的初衷是为了慈善，呼吁大众将焦点放回善举上，直言「为慈善不应过分苛责」。

而邓丽欣曾亲自为作品的创作意念解画，表示画作中丰富的色彩变化承载著喜悦与宁静等情感，期望这些画作能成为促成相遇的媒介，希望来观展的人士在作品中看到自己、看到天地。

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