车崇健与前未婚妻李施嬅关系扑朔迷离  现身爆最新进展：我哋关心对方  懒理网上负评

李施嬅（Selena）前未婚夫车崇健（Anson）今日（16日）以体能顾问身份出席《又一村学校70周年校庆启动礼》。Anson是圈中出名的星级私人健身教练，其中杨千嬅也是他的学生。Anson透露千嬅将于5月尾在深圳举行演唱会，又赞对方一向很勤力操练，千嬅的儿子Torres年幼时巳跟随他做运动。谈到李施嬅可有被他感染爱上做运动，他说：「佢不嬲都好勤力，乜嘢都学！」

车崇健谈跟李施嬅最新进展

提到跟李施嬅分手后，可有联络对方？Anson表示跟李施嬅不时以短讯联络，大家也互相关心对方。谈到可知李施嬅近况？他说：「最近唔知，我啱啱喺重庆返来，明日就去美国。」现时单身的Anson，表示现时专注工作先。谈到他喜欢小孩，会否想快做爸爸？Anson坦言喜欢见到别人进步，但将来有自己的小孩，一定会亲自培训，但不心急生小孩，又多谢记者关心他，但对感情事顺其自然。当笑指他要有新感情，才可以生小孩。他笑说：「无错！有我会话畀大家听。」

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车崇健懒理网上负评

提到Anson跟李施嬅参加内地综艺节目《再见爱人5》，虽然男方试图挽回感情，但不少网民不满他的表现。他说：「我有上网，唔系唔知道，其实我无感觉，系我知道做乜嘢。（外界声音少理？）又无影响我嘅。」

李施嬅车崇健未复合已分手

45岁的李施嬅（Selena）与车崇健（Anson）结束8年情后，去年突合体现身内地恋综艺《再见爱人5》，李施嬅在节目中揭露分手内幕，多次狂数前度不是之处，本来为以为二人复合无望，但在大结局一集，李施嬅竟选择「下车」，给予车崇健一个机会，车崇健当时开心地说：「我这次的最终目标，是希望跟她能再来一次。因为我现在都是一样爱她，这个从来没变」。正当外界以为二人成功复合，之后故事却峰回路转，惊爆二人未复合已分手，李施嬅坦承：「我们分开了！我们就是没有在一起了」。

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