洪金宝办27道菜家宴叹尽珍馐百味  大哥大一部位变化惊人  爱妻高丽虹怪异表情成焦点

现年74岁的影坛「大哥大」洪金宝，纵横演艺圈超过60年，近年因受糖尿病困扰及健康问题，其身体状况一直备受外界关注。但过着半退休生活的他依然霸气十足，近日他现身湖北黄石举行了一场极具排场的豪华家宴。这场盛宴不仅有多达27道珍馐百味，更获当地四星级酒店老板亲自接待打点，尽显大哥大的非凡地位。然而，网民的焦点除了落在豪华宴席上，亦十分关心洪金宝的最新状态，以及相伴在旁的太太高丽虹一反常态的表情。

洪金宝获四星酒店老板亲自伺候

洪金宝近年将生活重心移至内地，今次他在湖北黄石的一间餐厅举办家宴，排场绝对不容小觑。据悉，负责操刀这顿家宴的，是当地唯一一家四星级酒店的太子爷兼董事长「小闵」。为了给洪金宝接风洗尘，小闵不但亲自带领团队上门服务，更出动了中国烹饪大师伍师傅亲自下厨。

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洪金宝家宴27道菜不计成本

这场家宴的菜单主打不计成本，菜式包括阳新土炖鸟汤、武昌鱼、千岛湖刀鱼，以及精致的燕麦牛肉粒等。由炖汤、蒸鱼到各式炒菜，林林总总加起来足足有27道菜。在一顿家常饭中展现煎、蒸、汆等多种复杂烹调技法，背后花费的人力与心思极大，这份用钱也未必买得到的星级待遇，彻底将洪金宝「大哥大」的江湖地位与派头展露无遗。

洪金宝颈纹松弛惹担忧

除了宴席的气派，洪金宝的身体状况自然是网民最关心的一环。令人欣慰的是，洪金宝今次终于摆脱了轮椅的束缚。虽然在上落楼梯和走动时，他依然需要撑著拐杖并由身边的工作人员搀扶，但整体见他腰板挺直，气色红润，精神状态相当不错。不过，有眼尖的网民从照片中发现，洪金宝的身形明显比以往消瘦了许多。外界猜测他可能为了健康着想而刻意控制饮食减肥，但似乎减磅过程有些过激，导致他现时瘦得连颈部的皮肤及颈纹都出现明显松弛下垂的状况。不少粉丝看后都大感心痛，纷纷留言担心他的健康状态，直言虽然控制体重对糖尿病有帮助，但也希望大哥大不要减肥过度而影响身体机能。

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高丽虹反常「零笑容」

在这场盛宴中，陪伴洪金宝几十年的港姐爱妻高丽虹全程坐在他身旁。65岁的高丽虹依然保养得宜，满头乌黑秀发加上优雅知性的打扮，气质出众，绝对是冻龄的代表。不过，高丽虹当晚的表情反应却意外成为了网民讨论的焦点。有别于以往出席公开场合时笑面迎人、大方得体的形象，高丽虹在整个用餐过程中显得十分淡然，只是安静地坐在丈夫身旁低头倾听，全程几乎「零笑容」，与过往形象有极大反差。

高丽虹疑忧心丈夫健康

对于她过于平静的反应，网上引发了不同的猜测。有人认为作为混血港姐的她品味极高，或许是对当天的菜色不太满意；但更多网民和粉丝倾向相信，高丽虹只是性格内1敛，加上丈夫的身体才刚刚有起色，现时又暴瘦得连颈纹都松弛，作为妻子的她内心必然充满担忧与压力。在时刻牵挂丈夫健康状况的情况下，自然无暇顾及面对镜头时的表情管理，难以强颜欢笑。