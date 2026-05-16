李泳豪忆亡母眼湿湿 揭童星辛酸靠施明片场陪温书哽咽吐心声：真系好锡我，都系妈咪嘅功劳

李家鼎（鼎爷）前妻施明早前离世，其后孖仔李泳汉、李泳豪不和风波越演越烈，事件连日来成为新闻焦点。近日，李泳豪收拾心情，已复工拍摄处境剧《爱回家之开心速递》。近日，他更接受YouTube频道《威哥会馆》的访问，罕有地深入剖白童星岁月的点滴，并多次感触忆述亡母施明对他的爱锡和付出，访问尾声更一度眼湿湿，抒发对亡母的思念。虽然好挂念妈妈，不过他日前曾表示因被哥哥李泳汉隐瞒妈妈的安葬地，至今仍未能拜祭施明，网民都表示心酸，并留言鼓励李泳豪。

李泳豪忆述靠妈妈施明一句话即入戏

在访问中，李泳豪重温了他童年时期的多部经典作品。当中最令人印象深刻的，莫过于1987年的剧集《静待黎明》。剧中一幕讲述饰演其母的陈敏儿将被问斩，年幼的李泳豪在刑场上哭得肝肠寸断，演技大获好评。

李泳豪忆述，当年拍摄这场极高难度的喊戏时，全靠妈妈施明在旁指导。他忆述：「我妈咪带我入戏，佢同我讲『你而家当你妈咪被人斩头，你见唔到你妈咪㗎喇，从此冇㗎喇』。」施明让他将剧中情感投射到现实，想像即将永远失去妈妈，令他瞬间情绪到位，立即爆喊。他坦言，这场戏对他来说极为经典，至今仍记忆犹新，并感激妈妈用这种方式教他演戏。

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施明从旁鼓励李泳豪争取演出机会

李泳豪亦分享，当年参与电影《夺命佳人》试镜时，妈妈施明承诺以变形金刚玩具作奖励，并对他说：「仔，呢部戏好犀利，因为有家辉哥（梁家辉）、青霞姐（林青霞），全部都系好犀利嘅演员。」鼓励儿子要努力争取角色。结果，李泳豪成功获选。他坦言，若非妈妈当年的鼓励和兑现承诺，他可能就与这个宝贵的机会擦身而过。

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施明化身「跟得妈咪」片场陪温书

做童星表面风光，但背后要兼顾学业与拍剧绝不容易。李泳豪在访问中特别提到，当年经常要挨更抵夜拍摄，妈妈施明心痛他太辛苦，于是化身「跟得妈咪」全程在片场陪伴照顾。他忆述，妈妈不单止会在片场趁空档帮他温书、督促功课，以免他荒废学业；每当见到爱子疲态尽现时，护子心切的施明更会主动向剧组了解拍摄进度，为他争取提早收工回家休息。这份无微不至的贴身照顾，让年幼的李泳豪深深感受到母爱的伟大，「呢啲都系妈咪嘅功劳。」

在访问尾声，当主持人提及亡母时，李泳豪强忍泪水、语带哽咽地说：「回想起来，我妈咪真系好锡我。」简单一句话，道尽了对母亲无限的思念与感激。

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