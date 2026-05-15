方力申演唱会2026｜老婆叶萱抱萌爆B女撑场 《百分百感觉》阵容重现 郑中基梁汉文兄弟合体

方力申一连两场《方力申Perfect Moment 最佳时间演唱会2026》今晚（15日）在红馆开锣，多位圈中好友到场支持，当中包括星岛新闻集团主席蔡加赞、陈小春、苏永康、陈滢、蔡洁、小肥、庄子璇等，还有多位圈中人送花篮恭贺方力申（小方）开骚，当中包括：刘德华、张学友、黎明、郭富城、梁咏琪、杨千嬅、谢天华、王祖蓝及李亚男、尹光、薛家燕、伍仲衡、邓健泓、石咏莉、吴雨霏、关智斌及李彩华等。方力申的父母及老婆叶萱、囡囡都有现身，现场传媒与观众在旁拍摄即时引起一点混乱，为免受到闪光灯影响方力申女儿戴着太阳镜入场，开骚时除去太阳眼镜，并戴上耳筒来保护听力。

方力申出场与全女班舞蹈员表演

方力申以三面台加延伸舞台设计，八成观众入座率，小方一出场便与全女班舞蹈员一起演出，唱完第一首歌他即高呼：「知不知道我有多挂念着你们！」之后他跟现场观众打招呼，当讲完「山顶嘅朋友你们好吗？」方力申表示，入行20几年恨讲这句话已久，现在终于可以讲，多谢大家。方力申说：「多谢大家花时间陪伴我渡过第一晚红馆演唱会，有很多朋友也来了，同事问我有没有请朋友来，但我是内敛的人面皮很薄，又逼人来的感觉，所以很感激大家来。」方力申又多谢家人陪伴着见证自己的最佳时刻。

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方力申入行逾20年终圆红馆梦

方力申打趣地表示，这两天特别多朋友传短讯给他，他笑言：「收到的短讯多过恭喜我结婚，因为这次身边很多朋友替我高兴，能够行到这里真的很感激我的朋友。」

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《百分百感觉》演员世纪合体

方力申今晚（15日）除了请来曾合作《美女厨房》的兄弟郑中基、梁汉文做嘉宾，亦请来周丽淇、陈晓东（东东）及李彩华(Rain)三位当年合作《百分百感觉》的好友担任嘉宾，四人一起合唱《两男一女》，之后方力申访问在场有多少人看过剧集《百分百感觉》？他表示，在巡回演出时粉丝与他争着唱这首歌，都是20多年前，当时自己仍在读大学。陈晓东表示，拍完剧集之后四人首次同台合唱这首歌。

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群星赠花篮贺方力申红馆演唱会：

方力申说：「24年前我左手拿着笔记，右手拿着剧本，拍完剧收工时东东更以跑车载我回家。」李彩华也争着说：「东东，也有载我！」

陈晓东又问方力申当年是怎样被发掘入行？方力申解释，当时是被一本杂志影了相，放在杂志中之后被人发掘。之后方力申为下月在红馆举行演唱会的陈晓东宣传，周丽淇问东东会否请她担任嘉宾？陈晓东即问他们届时有没有时间。