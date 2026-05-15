爱回家｜滕丽名宣布不演新处境剧 唔撑囝囝金城安睇淡「安Bon恋」？ 霸气护航古佩玲

TVB 王牌处境剧《爱．回家之开心速递》自 2017 年开播以来，陪伴无数观众度过晚餐时光，不仅屡创收视佳绩，更成为电视台的长青标志。然而，日前剧组证实该剧即将进入停拍阶段，并由全新处境剧接棒，消息一出随即引发全城网民高呼「不舍」。在一片感伤氛围中，「爱回家精神领袖」刘丹（丹爷）笑言对新剧充满兴趣，更幽默呼吁同事积极「𢱑捞」；反之，剧中灵魂人物「熊尚善」滕丽名却抛出震撼弹，断言不会参与新剧演出。

滕丽名宣告「不演新处境剧」

滕丽名近日在直播中亲自回应去留问题，明确表示自己将缺席接下来的新处境剧。她坦言：「因为我要畀大家一个耳目一新嘅感觉嘛，所以新嘅处境剧应该就冇我份嘅，希望你哋可以睇到一个全新的处境剧。」阿滕承诺团队会竭尽全力，为《开心速递》画上完美句号。此外，她亦透露即将前往马来西亚拍摄电影，外界推测这或许是她未能参与新剧的主要原因。

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滕丽名惊喜预告「潮伟」去向

直播期间，大批影迷关注剧中「善姐」的最爱——重操故业当特务的「潮伟」（袁文杰饰）会否再度现身。对此，滕丽名笑著向大家派「定心丸」，大方预告：「我相信潮伟会返嚟嘅大结局。」暗示「潮善CP」有望在剧终前重聚，为两人的感情线写下美满结局。

滕丽名论「安Bon」VS「葱Bon」

谈到剧中囝囝金城安的感情，滕丽名被网民问及支持「安Bon」（金城安与 Bonnie）还是「葱Bon」（葱头与 Bonnie）。她展现睿智一面，笑称爱情难分「盲撑」与否，「『安Bon』梗系好啦，但系『葱Bon』亦非常之衬」。至于现实中不少粉丝期待她与周嘉洛再续剧缘，阿滕笑言与这位「儿子」合作无间，但自嘲碍于年龄，两人难以饰演情侣甚至姊弟，只能继续以「母子档」身份闯天下，足见两人私下感情深厚。

滕丽名霸气护航古佩玲

针对近期剧中演员「素素」古佩玲惨遭部分网民抨击外貌及演技，滕丽名在直播中亦挺身而出，为后辈发声。她强调每一位演员都非常勤力，并直言：「个样系妈妈生嘅，佢真人唔系咁样。其实你对一个小朋友攻击，会唔会太狠心呢？」阿滕大赞古佩玲是个乖巧的女孩，呼吁大众做人要有爱心，不应对年轻后辈太过苛刻。

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