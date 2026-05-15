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张栢芝斥逾半百万买车送大仔Lucas？ 网民：估唔到佢买呢个牌子  谢振轩刚考获车牌母慈子孝

影视圈
更新时间：13:33 2026-05-15 HKT
发布时间：13:33 2026-05-15 HKT

现年45岁的张栢芝（Cecilia）与谢霆锋离婚后，独力抚养三个儿子Lucas、Quintus和Marcus。转眼间，大儿子Lucas已18岁，为了不让儿子失望，她安排了大量时间让Lucas学车，最终Lucas一够18岁便成功考获车牌，但费用也因此比别人贵了数倍。极度宠爱儿子的张栢芝，近日更豪掷重金，为Lucas购置了人生第一辆车。

张栢芝亲自试驾拣选「稳定」座驾

张栢芝对儿子的爱锡体现在每一个细节上。她并没有选择传统的欧美名车，而是根据Lucas沉稳的个性和喜好替他选择，据指张栢芝选了一辆国产纯电SUV「极氪 Zeekr 7X」。据悉，Lucas曾向妈妈表示「喜欢开稳定的车」，希望座驾能平稳顺手、不张扬。为了达成儿子的心愿，张栢芝在5月13日亲身到车行提车，更兴奋地拍片分享。影片中，她坐上驾驶座，仔细地感受方向盘和座椅，亲自试驾体验，满脸笑容，状甚满意。她向身边人表示，孩子喜欢就好，最重要是「刚拿本，开著稳当」，母爱满溢。

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张栢芝选国产车顶配版逾50万

据资料显示，极氪 Zeekr 7X是一款主打家庭用户的豪华大五座纯电SUV。香港市场提供标准版和Platinum顶级版，售价分别约44万及54万港元。若张栢芝为Lucas选购的是Platinum顶级版，花费便逾50万。

网民惊讶张栢芝未有买国外名车

对于张栢芝选择国产车作为儿子的成人礼，网民反应热烈。不少网民大赞她是一位贴地的母亲，认为极氪 Zeekr 7X是不错的选择，并欣赏她没有盲目追求奢华品牌，而是真正考虑到儿子的实际需要和心意。但也有部分网民对她未有选择国外名车感到惊讶。

Lucas实现接送弟弟愿望

张栢芝曾透露，Lucas非常窝心，曾向她表示希望未来有车后，可以亲自接送弟弟们。如今有了这辆新座驾，Lucas终于可以实现这个温暖的愿望，分担妈妈的辛劳，一家人的关系更见亲密。从学车到买车，张栢芝都为儿子悉心安排，看到儿子长大成人，她那发自内心的喜悦，正是一位母亲最真实的写照。

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