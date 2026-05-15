蔡少芬原来有「3个女」？ 女星窝心送蛋糕贺母亲节 14岁大女张楚儿神复制妈咪美貌

52岁的视后蔡少芬，与武打巨星张晋结婚18年，一直是圈中公认的模范夫妻，二人育有大女张楚儿、二女张信儿及细仔张乐儿，一家五口幸福美满，羡煞旁人。近日她于社交平台，分享与老公张晋和新生代演员苏丽珊的合照。原来是苏丽珊相约饭叙，更非常有心地送上精致蛋糕，之后蔡少芬发文表示：「好感动，我有个乖女苏丽珊Cecilia，请我母亲节饭又送蛋糕！我太幸福啦！」更透露两人因合作电影《风华背后》结缘，笑言「令我多了个乖女，真好！」照片中，蔡少芬与苏丽珊头贴头，笑容灿烂，而张晋亦在旁一同合照，更与老婆穿上同色系的格仔情侣装，结婚多年依旧恩爱，画面温馨。

蔡少芬两女遗传父母优良基因

蔡少芬与苏丽珊因合作剧集《风华背后》，而结下深厚「母女情」，戏外感情依旧，苏丽珊更在母亲节后特意为「阿妈」补祝，足见其孝心。这份意外的母女缘，为蔡少芬今年的母亲节增添了另一份喜悦。虽然「新乖女」苏丽珊外形甜美、气质清纯，但其实蔡少芬自己的两位千金亦毫不逊色，完美继承了父母的优良基因。现年14岁的大女张楚儿和13岁的二女张信儿，早已出落得亭亭玉立，尤其楚儿，五官精致，面尖尖眼大大，配上一头乌黑长发，散发著阵阵仙气，与妈妈蔡少芬年轻时的样貌有如「饼印」。而信儿则活泼可爱，同样是个小美人。两姊妹不仅颜值高，更遗传了父母的演艺细胞，面对镜头毫不怯场，潜力无限。

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蔡少芬爱买「砖头」传有2亿身家

除了家庭幸福，蔡少芬的吸金能力惊人，近年主力在内地发展的她，凭借爽朗直率的性格，在综艺节目中大受欢迎，剧集邀约亦接不停，早已赚得盘满钵满。更令人佩服的是，她手握家中财政大权，老公张晋将所有收入上缴，而她则凭借独到眼光钟情「买砖头」保值。据指，蔡少芬在香港至少手持9个物业，市值保守估计高达2亿港元，是名副其实的圈中「隐形富婆」。

蔡少芬老公张晋曾因心脏病要「通波仔」

然而蔡少芬生命中最珍视的，莫过于与老公张晋的深厚感情。去年，张晋在节目中自爆曾因突发心脏病，血管堵塞近80%而需紧急送院进行「通波仔」手术，情况一度危急。经历生死一瞬，蔡少芬坦言更懂得珍惜与丈夫相处的每分每秒。从这次庆祝照片中，二人穿上的「情侣装」，这种默契与恩爱，正是他们携手走过高山低谷的最佳见证。

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蔡少芬两女拥神仙颜值：