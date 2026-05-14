肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧

现年72岁肥妈（Maria Cordero），于昨日（13日）在社交平台公布沉痛消息，其爱犬Barney已于近日离世。肥妈一直视家中的狗狗们如亲生子女，Barney的猝然离开，令她心碎欲绝，悲痛到「一时间真系讲唔到太多嘢」。消息一出，大批网民及粉丝纷纷涌入留言，极度担忧近期身体抱恙的她，能否承受此番打击，希望她能节哀顺变。

肥妈视如「家人」爱犬近日离世

肥妈在社交平台上写道：「我...... 我...... 一时间真系讲唔到太多嘢，但好遗憾要跟大家说...... Barney 昨晚就离开咗我了。」字里行间充满了不舍与痛苦，她坦言心情未能一时三刻平伏。从肥妈上传的多张生活照可见，Barney由一只可爱小狗，长大成威风凛凛的大狗，身影早已融入家中每一个角落。照片中肥妈与Barney相拥依偎，眼神尽是温柔。对于肥妈而言，Barney绝不仅是宠物，而是陪伴她度过无数岁月的至亲「家人」。肥妈在文中悲痛提到：「大家都睇住Barney出生，我谂想让大家都知道...... Barney, I will miss your forever」。自从第二任工程师外籍老公施晓洋（Rick）于2020年因末期肺腺癌病逝后，肥妈虽然有弄孙为乐，亦不时透露挂念亡夫，而家中的爱犬便成为了她最重要的心灵寄托。她将对丈夫的思念与爱倾注在毛孩身上，如今情同家人的Barney也离她而去，无疑是撕心裂肺的痛。

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肥妈早前入院照肺惊见「有粒嘢」

事实上，网民对肥妈身体状况的担忧，并非无的放矢。就在近日，肥妈突然在Facebook开直播，自爆正留院并已服食安眠药。当时她一脸疲累、心情极差，透露原本已执好行李准备出游，却因身体不适决定紧急入院检查；期间更心灰意冷地表示要将所有物业卖掉，打算与黑妹等好姊妹结伴周游列国，一度吓窒一众网民，以为她患上重病。其后肥妈亲自解画，指当日入院照肺时赫然发觉「有粒嘢」，心情顿时跌落谷底，幸好翌日化验结果证实是良性，实属不幸中的大幸。不过，她亦因咳不出痰而需要服用一星期类固醇。日前她再拍片分享近况，只见病后的她清瘦了些少，并透露现时吸氧能力较低，正积极透过跳广场舞强身健体。

肥妈受连串打击网民纷纷留言打气

在近日的大埔天后宝诞巡游活动中，肥妈曾现身参与醒狮点睛、落场舞龙及打锣，当时看似精神不俗。没想到她近日要面对痛失爱犬Barney的沉痛打击，纷纷留言为她打气：「肥妈你要撑住，保重身体最紧要」、「Barney在彩虹桥会好好的」，期盼肥妈能在亲友陪伴下早日走出阴霾。

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