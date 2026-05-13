林正峰内地爆红有4名保安开路排场劲 韩风外貌越来越靓仔 昔日曾做5份工买4蚊菜心度日

31岁的TVB小生林正峰，入行9年，凭借其不懈的努力和日益精进的演技，成功在演艺圈中崭露头角，早前林正峰受邀到上海一间知名玩具店担任「一日店长」，活动现场人山人气，场面墟冚。当日，林正峰身穿一套俐落的全黑西装，搭配时下流行的韩式发型，帅气登场。令人瞩目的是，他现身时，身边竟有四名保安人员为他开路护航，排场十足，尽显其在内地市场今非昔比的地位。这次活动不仅吸引了大量粉丝到场支持，其「巨星级」的待遇更在网上引起热烈讨论。

林正峰曾做5份兼职养家

回顾林正峰的演艺之路，可谓是「苦尽甘来」的最佳写照。在入行初期，他曾面临巨大的经济压力。为了养家及帮补家计，平日生活非常节俭的他，最高纪录曾同时做五份兼职。他曾在访问中透露，当时为了节省开支，生活过得十分刻苦，甚至会在菜市场收市前，赶去购买仅售4蚊的菜心，辛酸经历令人动容。这段艰苦的岁月磨练出他非常「挨得」且坚韧不拔的性格。

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林正峰进军内地短剧市场爆红

林正峰因在台庆剧《新闻女王》中饰演暖男记者「王伟」一角，成功在内地打开知名度，人气直线飙升。最近他频频北上工作，火速跃升成为男一，连续接拍多部作品，更进军大热的短剧界。不过，一向出名挨得的他，直言被内地密集的拍摄节奏吓倒。早前他远赴山东拍摄新短剧《挟子邀婚》，首次挑战短剧的他在小红书分享影片并感叹：「TVB演员被内地短剧整顿，是的，我真的给吓到了。」原来他需要在短短5天内完成高达65集的戏份，如此高强度的拍摄，对他而言绝对是一个全新的巨大挑战。

林正峰颜值进化越来越靓仔

随著人气高涨，林正峰的外貌与气质大幅提升，对比起初出道时略带青涩的「宅男」形象，如今的他身型更见结实挺拔，五官轮廓愈发深邃。在上海活动的粉丝镜头下，他皮肤状态极佳，举手投足间散发著自信的明星气质，甚至一度被网民指与内地顶流男星王鹤棣有几分相似。活动期间，林正峰表现专业且亲民，面对粉丝的热情，他始终保持亲切笑容，用心与大家互动，更摆出帅气姿势让粉丝拍照，魅力十足。

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