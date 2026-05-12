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李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明

影视圈
更新时间：20:40 2026-05-12 HKT
发布时间：20:40 2026-05-12 HKT

73岁金像影帝李修贤近年活跃于抖音平台，不时分享昔日在影坛的风光事迹，以及评论圈中大小事。李修贤今日（12日）上载影片大谈近日备受关注的李家鼎（鼎爷）家庭纠纷，却因功课未做足，连李家鼎一对孖仔李泳汉与李泳豪都分不清，引来网民热议。

李修贤爆鼎爷一生为养家

影片中，李修贤表示与李家鼎相识超过55年，从邵氏年代已是好友。他忆述当年李家鼎是龙虎武师，马术了得，经常为电影担任替身，甚至不用马鞍也能策骑。李修贤提到，李家鼎在70年代末与施明结婚后，诞下一对双胞胎儿子，随即话锋一转，指李家鼎一生劳碌，都是为了「养家、养施明」。

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李修贤狠批李泳汉「王八蛋」

在谈及近日的家庭风波时，李修贤明显将李泳汉与李泳豪两兄弟搞混。他错误地指哥哥是「李泳豪」，弟弟是「李泳汉」，并称赞「哥哥」（实为弟弟李泳豪）仍跟著爸爸在电视台拍剧。接著，他将矛头直指「弟弟」（实为哥哥李泳汉），怒斥对方是「王八蛋」，指45岁的他与妻子仍不工作，每月向老父索取五万元家用。李修贤更重提45年前的往事，指李家鼎饲养的杜宾犬曾严重咬伤大儿子（实为细仔李泳豪）的头部，缝了160针，险些丧命。

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李修贤被嘲「抽水未做足功课」

李修贤在片中对李泳汉的行为表示极度不满：「没有一个人不骂这个王八蛋」，更透露李泳汉因母亲施明逝世后的家产问题，包括爸爸的200万元存款及物业，而与父亲及兄弟闹翻。他感叹李家鼎是个好人，心疼他已经81岁，晚年仍要为儿子的事情烦恼，寄望他能安享晚年。由于李修贤在片中多次混淆两位儿子的身份，不少网民留言嘲笑他「抽水未做足功课」，但亦有人认为他只是为老友抱不平。

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