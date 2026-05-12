周永恒当儿子筹码向家人拎钱？禁返学累子狂转校 周晓彤呻被威胁复合：佢人前扮正常

近日李泳汉因家庭纠纷被网民封「娱圈废男」，而周永恒亦被网民力推是「废男」之一。周永恒的前女友、前女团 MVG 成员周晓彤（Ivy）日前现身ViuTV节目《晚吹 – 怨女俱乐部》，亲口揭开与「世纪贱男」周永恒（Roy）纠缠不清的关系，周晓彤曾因周永恒「港铁揽女」爆seed闹爆，但转个头被发现两人在启德商场复合，更当街激吻，周晓彤在节目中多次失控嚎哭地说：「全部都系被逼！」言论似乎有望令周永恒成为「娱圈废男之首」。

周晓彤非自愿与周永恒被拍甜蜜画面

周晓彤坦承这些甜蜜画面并非出于自愿，每次所谓的「复合」都是在威胁下被逼就范，「如果日后大家见到我哋又复合返嘅话，我只可以讲嘅就系，我得两条路，一系我就系跑走，一系就系被逼。」还称这段关系令她「无时无刻都好惊」，事件再度引爆网民热议。

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周永恒逼周晓彤上演「复合戏」

在节目上，周晓彤表示周永恒在第一段婚姻期间已经追求过她，但被她拒绝，两人一直维持朋友关系：「我哋本来有好多共同朋友，不过大家都同佢反晒面，喺旧年9月我揾周永恒返教会，佢冇实际点样追求我，最初系问可以同佢个仔出嚟玩，到出嚟𠮶日畀人影到佢busking，跟住佢就开始追求我。」直到周永恒被拍到在车厢与前妻拥抱，周晓彤坦言当时情绪崩溃，一怒之下在网上发文控诉，两人随即展开骂战，男方更发狂打电话骚扰并扬言：「好玩吗？我仲有大把未玩够！」为了挽回公众形象，周永恒竟然逼周晓彤上演「复合戏」，周晓彤无奈表示：「如果日后大家见到我哋复合，我只可以讲，一系我被逼、被要挟，无办法之下唯有配合！」

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周晓彤被周永恒滋扰曾报警求助

面对持续的威胁和跟踪，周晓彤曾提出分手超过一百次都未能成功，又曾多次报警求助：「次次报警佢就喺人前扮冇嘢，扮正常，到啲警察带走咗佢，佢咪又返嚟烦我。」周晓彤曾请教过申请禁制令的事宜，但律师朋友坦言入门费起码六至八万元，整个程序可能花费十几万，而且即使对方违反禁制令被拘留：「佢坐咗几日咪又返出嚟，咁我可以点？」周晓彤又称周永恒对她的行动已经升级，例如躲在她家楼梯间突然弹出，又会公开她的住址，让所有人知道她住在哪里：「佢会喺我面前打电话，话畀人知我住喺边，叫人上嚟骚扰我，又叫我出入小心啲，小心你的手脚，佢清楚地知道我已经病发抑郁症、惊恐症，但佢仲系咁做。」

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周晓彤为保护周永恒儿子决心爆料

周晓彤今次之所以站出来，其中一个重要原因是为了周永恒的儿子，除了因为亲口答应过小朋友会保护他，小朋友亦曾向她表示不想爸爸妈妈在一起「因为佢哋成日嗌交」，周晓彤指控周永恒在与前妻打官司期间，以儿子作筹码向对方家人索取金钱，更收起儿子不让他上学：「搞到学校都转咗好多间。」在节目播出后，周晓彤回复传媒表示已经回复单身：「而家终于解脱晒，过返正常生活好开心，同𠮶个人再冇任何关系，亦都唔希望再有任何联络。佢仲有揾我，但系警方𠮶边叫我唔好封锁佢，所有讯息都要记录在案。」

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