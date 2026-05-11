东张西望丨何伯2.0爆三角恋？推拿师为陈伯解决前列线问题：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染

早前「何伯何太」事件全城食花生，想不到近日有「2.0」版本出现！TVB节目《东张西望》报导80岁的陈伯近年结识到一位61岁曾做人情妇的女士，对方与前男友育有一子。她与陈伯虽未注册，但早已同居，不过早前女方却不辞而别，向陈伯提出分手，更带走陈伯自愿给她的20多万元与一堆金器，事后陈伯表示感到受骗，直斥女友是「何太2.0」，当他是「人肉提款机」。不过今晚（11日）播出的节目内容，却惊爆陈伯卷入一场错综复杂的三角恋，牵扯出疑似第三者的推拿师蔡女士。

K女士指推拿师蔡女士介入恋情

据《东张西望》报导指出，陈伯哭诉被61岁同居女朋友K女士狠飞，声称被骗去20多万元身家，赠爱人的金器亦因分手而被带走。陈伯大呻三餐不继，要人接济。不过今日节目中却走出一位女推拿师蔡女士，她被K女士指控介入她与陈伯的恋情。

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推拿师为陈伯解决前列腺问题

已婚的推拿师蔡女士是K女士与陈伯的朋友，蔡女士分享：「佢（陈伯）有𠮶啲心脑血管堵塞，所以要嚟揾我帮忙。佢话有前列腺（问题），我话血气循环疏通后就会好㗎啦。（进行推拿时）上半身除晒嘅，下半身着住到大髀嘅孖烟囱（四角裤），每一次都系咁样。所以佢每一次嚟推拿，K女士都有陪同嘅。陪同到第16次嘅时候，就同我讲，『我以后唔会陪佢嚟㗎啦，佢做又好、唔做也罢，你替不替他做都与我无关。』」蔡女士受访声称，K女士曾向她坦白，分手原因是无法忍受陈伯的生活习惯（如鼻鼾声、经常半夜起床）才离开，但其后却被反指做第三者，她大感无辜。

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K女士当自己妓女拒还钱？

但其后K女士再爆出惊人指控，称认为陈伯在接受推拿时，二人有不轨行为，并形容蔡女士是「超级魔女」，最终决定退出「三角恋」，向已婚的蔡女士「让爱」。蔡女士在访问中情绪激动，直斥K女士骗婚，并公开多段语音讯息，内容直指K女士在骗取陈伯金钱后，便以各种借口嫌弃对方，更将责任推卸得一干二净。蔡女士表示曾叫K女士还钱给陈伯，但K女士表示已花光金钱，「我话『使晒？半年就使晒咁多钱？你使晒去边？』佢就话『关你咩事，总之使晒。佢叫鸡（召妓）、揾女人，会不会同个女人拎返啲钱？』佢真系咁同我讲！我话『吓？你而家当自己系鸡（妓女）苛呀？』」。

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K女士儿子懒理阿妈黄昏恋

《东张西望》节目组尝试联络K女士求证，但对方在电话中否认骗钱，并反指陈伯脾气暴躁。而K女士的儿子在接受电话访问时，态度冷淡，表示不愿多谈母亲与陈伯之间的事，认为是成年人自己的事，应由他们自行处理。而据节目中另一段通话录音就爆出，K女士疑因不满陈伯不时回家与儿子生活而提出分手，似乎K女士在拍拖期间不断以不同理由希望与陈伯分手。这段错综复杂的黄昏恋，究竟是真心错付还是早有预谋的骗局？明晚（12日）《东张西望》将继续跟进。