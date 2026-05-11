HOY 2.0大革新 视后宣萱神剧《谁杀了她》打响头炮 伍咏薇与Brian主持《九运会客室》话题十足

HOY媒体网络（前名HOY TV）今日（11日）正式揭开「HOY 2.0」新篇章，宣布旗下3条免费电视频道HOY 76、77及78全面进行品牌定位革新，并配合全新台徽首创「第四频道」串流平台概念，构建涵盖年轻至熟龄观众的「全场景内容生态圈」。为强势配合从单一电视转型为立体媒体网络的新里程，HOY 77「亚洲剧场」将于六月重磅独家首播由双料视后宣萱主演的新加坡悬疑剧《谁杀了她》！宣萱凭借此剧连夺「第29届亚洲电视大奖」及「第30届红星大奖2025」最佳女主角，这部口碑神剧将首次在香港电视及网络媒体同步震撼播出，绝对是全新跨平台生态圈下不可错过的追剧首选！

伍咏薇伙拍Brian主持《九运会客室》

除了视后宣萱神剧坐镇，HOY TV更破天荒开创全新播放模式，由5月11日起重磅推出「黄金930」强阵节目！当中最具话题性的，是由知性女星伍咏薇（伍姑娘）伙拍廿四味成员Brian（李凯贤）主持的《九运会客室》，节目将大胆采用YouTube原片率先直出首播模式，随后于5月25日回归电视萤幕，畅谈城中女性在九运中的奋斗与自处。同段位还有男星马志威及邝芷凡主持的《酒匀全亚洲》（港澳篇），带领观众深入探索港澳两地的特色酒吧文化与酒厂秘闻，为晚间娱乐注入极具品味的全新活力。

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HOY TV力推热门资讯节目

在全面升级娱乐阵容之余，HOY TV亦致力全方位照顾观众的生活与身心灵需求。每晚8时的热门资讯节目《一线搜查》及提早至8时30分播出的《健康关注组》，将继续为大众紧贴本地民生与健康热话；深夜时段则推出全新治愈系节目《晚安晚安》，透过音乐与温暖倾谈陪伴观众放松入睡。此外，配合整体视觉与氛围的同步升级，HOY 78有线新闻直播室亦焕然一新，获专业团队为新闻主播打造出更时尚、简洁且具专业感的新形象，务求为观众带来符合「HOY 2.0」高水准的全新资讯体验。

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