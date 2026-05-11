ViuTV新剧COURT!｜蔡子健罕有复出 谷祖琳丧亲缺席记招 邱士缙演法官不怕与周嘉洛比较

邱士缙（Stanley）、黄德斌、张达伦、黄正宜、林恺铃及蔡子健等今日（11日）出席ViuTV新剧《COURT!》记者会，一众演员分别饰演三个单元故事并介绍自己角色。监制游乃海于记者会上透露还有另外两个单元尚未拍摄，希望能够开拍第二季；朱淑仪则意外剧透新演员艾文一人分饰两角，并盛赞演技。谷祖琳姑母谷薇丽日前离世，作为剧集主演之一，她今日因事请假未出席记者会，黄德斌受访期间表示未知事件：「冇关心下谷祖琳，你哋讲我先知。我同谷薇丽亦唔熟悉。」同场的前TVB小生蔡子健淡出多年罕有拍剧，成为焦点之一。

蔡子健罕复出拍剧透露转行后近况

久未亮相幕前的蔡子健今日出席ViuTV新剧《COURT!》记者会，他透露这次回归萤光幕因杜琪峰透过朱淑仪联络他，指剧中有角色适合：「杜琪峰作为我尊重嘅前辈，收到邀请唔驶考虑、冇问报酬就去。」并于去年参演数天戏份，演员班底除了同期的张达伦，其他新演员均不认识，当时亦不知是ViuTV剧集，他透露另有参演《守诚者》的小角色，离开电视台已久，对现今拍摄环境耳目一新，但不特别想再演戏：「我啲戏唔系咁叻，戏瘾未至于好夸张。」透露目前主要从事财务策划，兼任大学工商管理科讲师，对于身型比昔日涨几个码，他笑言正努力减磅。

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邱士缙演年轻裁判官不怕与周嘉洛比较

邱士缙于剧集里饰演最年轻的一位裁判官，表示此前曾客串银河映像与MakerVille合制剧集《三命》，是次正式在银河第二部剧集担重戏份，为出色剧本及充满银河风格感高兴，可惜未有机会在片场与杜琪峰见面及解锁被责骂机会：「下次梗系想啦，系每个年轻演员嘅梦想！」亦透露今次角色对白甚多，非常考验记性：「有一日拍摄闹人闹足八个钟，长几页纸，亦不断修改到拍摄前几日先有完整剧本。」至于TVB早前亦播放由周嘉洛饰演年轻法官的律政剧集《正义女神》，邱士缙表示未有留意亦不会比较：「绝对唔同，风格、演员、导演都唔同，加上演技好难比较，如果想比较嘅睇埋我哋呢边。」

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黄德斌饰演谋杀案受害人

黄德斌在《COURT!》中饰演谋杀案受害人，他笑言：「我做一具好重要嘅尸体！」剧情亦衍生数个不同版本，表示谷祖琳会较清楚剧情，自己亦是从她身上听说。黄德斌亦表示演出的剧情单元极为沉重：「所以你问我有冇趣事，每次准备拍摄已经开始沉重，唔得闲有趣事！」

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蔡子健曾效力TVB即睇更多近照？

林恺铃与阿正饰演律师及女警

林恺铃与黄正宜（阿正）于《COURT!》分别饰演律师及女警，黄正宜甚少演出剧集，今次角色更为凶恶女警，笑言严肃，感到难以演绎：「系我第一个唔笑嘅角色，忍笑好难！第一日第一个镜头就被导演叫去睇mon六次！因为习惯喜剧夸张风格表情反应。」更透露剧本中两句动作戏演足全日：「追贼一场要喺横街窄巷跑，最后拍足八个钟，真系唔可以睇小剧本两个三角符号！超越我人生运动量高峰，平时最大运动系企！」虽然起初NG次数较多，但经过剧组指导后次数渐少。黄正宜大赞林恺铃演技，透露在两方剧组之间穿梭仍然能够充分记住对白及演绎，感到非常惊喜：「原来真正嘅演员系咁！」林恺铃在剧集中饰演美雪，笑言人如其名是一位美丽而冰雪聪明的女律师，但表示角色距离现实中的自己最远：「现实中冇人望多我一眼，平时出街会戴眼镜戴帽，极似学生冇人认得。」