朱慧敏囡囡冧爆献唱 B仔制母亲节礼物萌态百出 晒家庭日常泄半山豪宅间格拥无敌景观

昨日（5月10日）是一年一度的母亲节，不少艺人都会在这个温馨的节日分享与家人的天伦之乐。2004年港姐亚军朱慧敏（Queenie）自2021年与心脏科专科医生陈良贵结婚后，三年抱两，先后诞下女儿Shera和儿子Aten，一家四口生活幸福美满。昨日，朱慧敏在IG分享了一对宝贝仔女为她亲手制作母亲节礼物的影片，场面温馨感人，同时也让她位于半山的豪宅内部曝光。

囡囡献唱母亲节歌曲冧爆朱慧敏

从朱慧敏分享的第一段影片中可见，大女Shera身穿粉红色爱心图案的家居服，专注地为妈妈制作一个DIY相框。她一边用小手黏上装饰物，一边用可爱的「娃娃音」献唱英文版的「母亲节歌」：「Happy Mother's Day, I love you」，唱到最后更兴奋地大喊「Yay！」及送上飞吻，天真烂漫的模样瞬间融化了妈妈和一众网民的心。当Shera完成作品后，朱慧敏马上送上拥抱和亲吻，母女互动非常有爱。

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仔仔协力制母亲节礼物萌态百出

在另一段影片中，可见三母子为了这份母亲节礼物合力制作。朱慧敏与一对仔女坐在铺满缤纷游戏垫的客厅地板上，周围放满了颜色纸、画笔、印章等劳作材料。除了家姐Shera落力创作外，弟弟Aten亦有参与其中，一时用小手拿起画笔挥舞，一时与妈妈一同在画纸上印上手印，更拿起颜料涂满小手，场面热闹又充满童趣。最后，一家人合力完成了多份充满心思的礼物，包括写上「HAPPY MOTHER'S DAY」的巨型心意卡和贴满全家福的相框，朱慧敏收到后感动直言：「妈妈好感动，好开心！」

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半山豪宅宽敞客厅曝光拥无敌景观

影片亦意外曝光了朱慧敏一家所居住的豪宅内部环境。客厅空间非常宽敞，布置以简约风格为主，设有红色L型大沙发。最吸睛的莫过于巨型落地玻璃窗，将窗外的城市景色尽收眼底，采光度十足。虽然是豪宅，但屋内随处可见儿童玩具、图书和色彩缤纷的游戏地垫，布置以孩子为中心，打造成一个温馨又充满童趣的安乐窝。