江图设灵丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江图物业：捐畀慈善机构 古天乐鲍起静送花牌致哀

资深艺人江图（原名：蔡志祥）上月15日因病离世，享年89岁。今日（11日）江图在红磡世界殡仪馆设灵，演艺人协会、亚洲电视、古天乐、余慕莲、鲍起静与方平、杨绍雄、田启文、黄夏蕙等送上花牌致意。江图的丧礼由其弟蔡志和打理，身为圈外人的他婉拒拍照及拍影片，透露江图生前信佛，但丧礼没有任何宗教仪式，灵堂布置简洁，横幅写「永远怀念」，遗照是一张江图的侧脸带有笑容的相片，蔡志和透露是从江图的寓所找到的旧照。

胞弟蔡志和透露江图死因

蔡志和受访表示，江图于3月14日起入院广华医院老人科，曾一度转往深切治疗部留医，后转往九龙医院，于4月15日上午8时多，因充血性心脏衰竭离世。家人曾往医院探望，但当日早上已是弥留状态，没有知觉。问哥哥可有说话留下？蔡志和称没有，坦言哥哥对他和朋友都没交代，有自己的生活，自照顾他的契仔以及契仔表哥先后离世，江图是独居状态与他少来往，「他有自己一班朋友，我最后睇他手机，有联络的朋友大约50位。」谈到江图捐出物业予慈善机构，蔡志和称，哥哥曾问他与太太是否接手，但已拒绝，「所以他用自己方法处理，听佢哋（演艺人协会）讲捐畀慈善机构，立平安纸，详情我不清楚。（演艺人协会有帮忙处理丧事？）没有，本来我没有和他们接触，所有事都想低调，搞咁多做乜。」

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江图陪葬品不多 旧衫捐予救世军

蔡志和又透露，江图只有一小袋陪葬品，又指他生前爱打扮，有11袋红白蓝和3胶箱的旧衫，会捐予救世军。而江图将于明日（12日）上午10时大殓，10时30分辞灵，遗体将移往哥连臣角火葬场火化。

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