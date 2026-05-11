李泳豪现身受访笑谈与李泳汉童年：我同哥哥成日整蛊许冠英 重温昔日兄弟情因争产反面惹心酸

李家鼎（鼎爷）前妻施明离世后，李家鼎与细仔李泳豪连成一线，与大仔李泳汉的「家产纠纷」持续升温。李家鼎日前为自己沦为大仔李泳汉的「人肉提款机」而公开二人的录音对话，李泳汉亦公开多段录音狙击细佬软禁老窦兼经济封锁，李泳豪公开无删剪版本的录音，还质疑亡母信用卡有一笔不明帐目，直言会经法律去调查。

李泳豪于家变后罕有露面受访

这场李家风暴令不少人到感心寒又震惊，连日来网上亦有不少关于李家昔日片段流出。日前李泳豪现身接受Youtube频道《威哥会馆》专访，面对满天飞的不和传闻，李泳豪展现出极高EQ，不但全程未见半点怨恨，反而笑面迎人地重温当年同阿哥李泳汉一齐整蛊前辈许冠英的童年趣事，用温馨回忆化解戾气！

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李泳豪现身受访笑谈与李泳汉童年？

李泳豪受父母影响对演艺事业有兴趣

童星出身的李泳豪在李家鼎和施明的影响下，对演艺事业有浓厚兴趣，童年时每到周末，父母会带他到九龙城租录影带，除了功夫和骑马外，李泳豪飘移的启蒙老师原来是施明：「刀同剑系跟杨盼盼师傅同李晖师傅，但系我嘅天份唔系咁好，反而最有兴趣系骑马，马同学拳呢两件事系爸爸畀我，佢教马真系好严格，如果我跌咗落嚟，佢会叫我自己爬返上去，Touch wood冇乜太大伤，都系因为佢教，不过我有真空咗一段时间，有啲喺马场识嘅朋友移咗民，有啲马退咗休或者走咗，最近又有一个新嘅场地，等我处理好妈妈嘅事，我就会再去骑。」

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李泳豪因妈妈施明爱上飘移

李泳豪对飘移同样是狂热份子：「呢样系嚟自妈咪，因为那时候我们住得远，细个𠮶阵喺清水湾住，朝早返幼稚园就喺九龙城𠮶边，每朝早妈咪揸住佢㗎Honda CRX，𠮶部车到而家都好值钱，有个术语叫『飞机偈』引擎、『豆腐壳』系好危险。其实我觉得系天生，𠮶阵我同哥哥坐喺后排，我睇住妈咪不停转，飘移，前面有一个弯佢又再入，我就觉得成件事好有型，由𠮶一刻开始，我长大咗考牌嘅时候就考棍波，自己买嘅第一部车系棍波，到而家都保留著住架车，都系妈咪嘅基因。」

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李泳汉、李泳豪儿时兄弟感情好

李泳汉和李泳豪两兄弟长大后因为各种原因越走越远，但小时候两人感情很好，在访问上李泳豪提到与哥哥李泳汉的贪玩经历，脸上不时流露甜甜的笑，曾与哥哥一起捉弄许冠英：「你记得《猛鬼差馆》𠮶一幕？许冠英住喺广播道，我哋成日去畔溪饮茶，英哥一个人拎住份报纸叹一盅两件，我同哥哥成日埋去整蛊佢『有冇见过我的头啊？』，佢就会闹我哋『死仔包』，佢真系好玩得。」

不少网民在影片下方留言区发言支持李泳豪：「畀多啲机会呢个豪仔啦，他真系好得的，细个睇他已经咁得，点解唔畀佢多啲机会？」、「听佢讲嘢系一个有内涵同热爱拍戏嘅人，同佢阿哥真系差好远。」、「豪仔敦厚好多，好好照顾鼎爷同太太，风雨最终会过去，祝你一家人健康愉快！」、「豪哥仔只欠一点运气， 各位监制睇清楚，豪哥值得多些机会演出，人念旧又懂尊重前辈。」、「豪仔从其谈吐及表情可知人品不错。」

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