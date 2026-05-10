谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长

谷德昭导演的胞姊、资深电影监制及策划谷薇丽离世。谷薇丽胞弟是谷德昭、姪女为谷祖琳，她启蒙后辈投身电影圈，同时亦为香港电影贡献良多。今日（10日）有报导指，谷薇丽丧礼定于5月14日在香港殡仪馆设灵，翌日移师中环圣若瑟堂，由圣言会陈中学神父为她主持告别礼，让亲友送别这位对香港影坛贡献良多的幕后功臣。

谷薇丽为香港电影贡献良多

谷薇丽活跃于八、九十年代的香港电影黄金时期，曾参与制作逾20部脍炙人口的经典作品。她早年毕业于香港大学英文系，由丽的电视助理编导起步，其后先后加入新艺城与德宝电影公司出任要职。直至90年代初，她更与进军国际的大导演吴宇森及著名监制张家振合组新里程电影公司。她担任监制的代表作多不胜数，当中包括由周润发与钟楚红主演的经典爱情电影《秋天的童话》、贺岁喜剧《富贵逼人》系列，以及周润发、张国荣与钟楚红合演的《纵横四海》等，将港产片进军国际影坛，为香港电影贡献良多。

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谷薇丽退出影坛做慈善工作

谷薇丽90年代退出影坛，将重心转移至慈善工作。她曾与梁宪孙医生共同发起香港血癌基金，更是香港血癌基金委员会会长，多年来积极推广癌症的防治与教育。虽然谷薇丽早年已告别电影圈，但她的弟弟谷德昭及姪女谷祖琳则仍在香港电影出一分力。谷德昭曾受访透露，当年大学毕业返港后，正是受胞姊启蒙而加入香港电影业，开启编剧及导演之路。

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