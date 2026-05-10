赌王三房千金何超莲生日老公无影 家姐何超琼、弟弟何猷启撑场 窦骁缺席原因曝光

已故赌王何鸿燊三房女儿何超莲，跟内地男星窦骁结婚后，屡次传出二人婚姻亮起红灯。而在昨日（9日），何超莲迎来了她的35岁生日，向来人缘甚广的她，举办了一场热闹的生日派对，与一众亲朋好友欢庆。从社交平台上流传的影片可见，当晚气氛相当热烈，寿星女何超莲身穿红白间条衫，在亲友的簇拥下，对著生日蛋糕许愿，脸上洋溢著幸福的笑容。在场的宾客阵容亦是全场焦点，除了何超莲的孖生细佬何猷启外，同父异母的二房大家姐、掌管家族事业的何超琼亦罕有现身，更站在何超莲身旁，一同拍手为她高歌庆祝，足见姊妹情深，一家人乐也融融。然而，在众多欢乐的合照与影片中，却始终未见其老公窦骁的身影，在爱妻如此重要的日子里，窦骁的缺席自然再度引发外界对二人婚姻状况的揣测。

何超莲、窦骁孖住赏樱预祝结婚3周年

面对外界的种种猜疑，何超莲似乎选择以实际行动来回应，证明二人继续过住幸福的婚姻生活。除了在社交平台分享与丈夫窦骁一同到澳门欣赏「水舞间」的甜蜜影片外，在上月何超莲与窦骁一起拍拖赏樱，预祝二人的结婚三周年纪念日，相片中何超莲笑靥如花，幸福之情溢于言表。这一连串高调「放闪」的举动，无疑是向外界宣告，尽管二人因工作关系聚少离多，但感情依然稳固如初。

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窦骁缺席老婆生日派对全因工作缠身

事实上，何超莲与窦骁自三年前举行世纪婚礼后，其婚姻生活一直备受关注。由于早年二人婚后公开互动减少，去年影坛大亨向华强的太太陈岚（向太）在网上爆料「富家女和男演员闹离婚」，更让外界揣测甚嚣尘上，最终需何超莲二妇亲自发文澄清，才平息了这场婚变风波。此次何超莲的生日派对，作为丈夫的窦骁再度缺席重要场合，自然又让网民议论纷纷。不过，有细心的网民指出，窦骁近期正忙于宣传其担纲主演的新剧《主角》，事业正处于关键时期。因此，不少人认为窦骁此次缺席，完全是因工作缠身分身乏术。

王菲为剧集《主角》献唱主题曲

窦骁主演的新剧《主角》，由名导张艺谋担任监制，并由窦骁、张嘉益、秦海璐、刘浩存等实力派演员领衔主演。更令人惊喜的是，剧组还重磅邀请了久未为剧集献声的乐坛天后王菲来演唱主题曲，超强的幕后班底与钻石级演员阵容，让剧集期待值瞬间拉满。该剧于5月10日启播，近日剧组上下马不停蹄宣传，相信这正是窦骁为了拼搏事业，而不得不缺席老婆何超莲生日派对的真正原因。

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何超莲偕夫窦骁甜蜜互动：