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张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-10 HKT
发布时间：09:00 2026-05-10 HKT

现年61岁、曾五度夺得香港电影金像奖影后的国际巨星张曼玉（Maggie），近年已淡出影坛，过著写意的半隐居生活，动向一直备受关注。去年她开设社交帐号，不时与粉丝分享田园日常，尽显其亲民、洒脱的一面。近日，张曼玉再度更新动态，分享了一段她在香港超巨型豪宅天台上，化身「城市农夫」收成芋头的影片，写意生活羡煞旁人。

张曼玉打扮贴地显气质

影片中，张曼玉的打扮十分贴地，她身穿一件简约的黑色上衣，外面搭配一件宽松的格仔恤衫，打扮随性，但丝毫无损其巨星风采。镜头下的她依然明艳照人，一举一动都流露出沉淀岁月后的从容与高贵气质。在轻滤镜的镜头下，张曼玉的皮肤看起来依旧紧致，虽然脸上稍有细纹，但这无损她的自然美，五官依然精致讨好，展现了无惧岁月痕迹的真实状态。

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张曼玉天台绿意盎然极宽敞

最令人惊叹的，莫过于她那极度宽敞的豪宅天台。从影片可见，天台布置得相当雅致，种满了各种植物和花卉，绿意盎然，让人感觉十分舒服。天台的空间极度宽敞，即使摆放了多个用于收纳工具的巨型不锈钢柜，剩余的活动空间依然非常多，甚至打几个关斗也绰绰有余。

张曼玉于天台当城市农夫

张曼玉在影片中从一个巨型盆栽中努力挖取芋头，而这个盆栽也成为焦点。该盆栽体积庞大，目测高度及得上半个成人，其宽度大到连张曼玉本人坐进去也没问题。天台上，类似的巨型盆栽随处可见，由此可以想像，这个天台花园或许已达一千呎。若将豪宅其他楼层的面积加起来，其总面积实在是「大得不能想像」。

张曼玉品尝自家种植芋头

影片记录了张曼玉当「城市农夫」的整个过程，她先是从工具柜中拿出专业的剪刀和铲子，然后熟练地剪去芋头的叶子，再小心翼翼地用手和工具将埋在泥土里的芋头一一挖出。整个过程她全情投入，脸上挂著满足的笑容，收成时的喜悦溢于言表，尽显其享受生活的淡然与真实。

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