陈庭欣叹难忘10亿前度：冇可能100%冇事  遇一事失控落泪  放眼未来「呢个人总会出现」

前港姐冠军陈庭欣，去年底宣布与拍拖8年的富商男友杨振源（Benny）分手，豪门梦碎。回复单身后，陈庭欣表面上极速收拾心情，表现得十分坚强成熟，不时以性感打扮现身球场打新兴运动匹克球（Pickleball），圈中「金牌媒人」林盛斌（Bob）更扬言会为她全力物色、介绍新对象。不过，坚强背后总有脆弱一面，陈庭欣近日接受访问时坦言，其实自己至今仍未完全走出失恋阴霾，更自爆偶然听到情歌时会失控流泪，对旧情似乎仍难以完全释怀。

陈庭欣：冇可能100%冇事

陈庭欣日前到新城广播接受李有毅（Ben）与儿子李国炜（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》录音访问，大方剖白单身后的心境。她坦言目前的感情生活处于公开的单身状态，分手至今大约四、五个月，若说心情完全「100%冇事」是不可能的。她更在节目中点播了内地歌手向思思的歌曲《总会有人》，分享有次坐朋友车时偶然听到这首歌，觉得歌词写得非常好，更自爆当时听到忍不住流泪。纵使受过情伤，陈庭欣依然对未来抱有希望：「可能呢个人唔啱，总会有呢个人出现，未必系早出现，可能系迟出现。」

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陈庭欣奋力面对新生活

虽然心中仍有脆弱的一面，但陈庭欣正奋力面对新生活。她表示回复单身后多了属于自己的时间，不用再将收工或放假的私人时间全盘迁就另一半，现在反而感觉轻松和放松了，能重新思考和探索自己真正的兴趣。除了重拾昔日放低了一段时间的打拳外，她近期更极度热衷于匹克球。

陈庭欣扩阔社交圈子

在积极寻找自我的同时，陈庭欣亦不忘扩阔社交圈子。早前她笑指拍档关楚耀没有介绍男生给她，关楚耀则打趣回应指现时球场的人她都已经认识，但承诺接下来开设新分店时会有「新面孔」，著陈庭欣届时多到场走走结识新朋友。至于由阿Bob牵线介绍的对象，陈庭欣透露目前已见过其中一位。被问到会否想「渔翁撒网」多见几位新对象，她笑言虽然现时不心急寻找另一半，但多认识朋友亦无妨，更打趣表示除了运动界别外，也希望魔术师甄泽权（Louis）能为她介绍魔术界的朋友。

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