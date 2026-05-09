梁朝伟、罗拔迪尼路世纪合照  殿堂级奥斯卡影帝曾赞伟仔亚洲奇勒基宝  刘嘉玲兴奋与有荣焉

香港国际级影帝梁朝伟近日飞往美国纽约，为其新片《寂静的朋友》（Silent Friend）进行宣传活动。期间，他有幸与自己的偶像、奥斯卡殿堂级影帝罗拔迪尼路（Robert De Niro）相遇，两大影帝继26年前的合照后，再次留下了珍贵的「世纪合照」。

梁朝伟面对奥斯卡影帝如小粉丝

在最新的合照中，梁朝伟一改平日的沉静形象，面对偶像时笑得如同一位小粉丝，面上流露出满满的欣喜和满足感。而现年已82岁的罗拔迪尼路虽然已是满头白发，并且留著满面须根，但戴上眼镜的他依然神采奕奕，尽显儒雅气质。两代影帝同框，画面充满「识英雄重英雄」的氛围。

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刘嘉玲赞罗拔最好中的最好

梁朝伟的太太刘嘉玲亦为这次「世纪重逢」感到骄傲，她于IG上分享了这张最新合照以及一张26年前的旧照，并兴奋地写道：「26 years later ，It’s magic when the Grandmaster meets the Raging Bull again. Robert, you are forever the BEST BEST BEST of the BEST」（26年后，「宗师」与「蛮牛」再次神奇重逢。罗拔，你永远是最好中的最好），字里行间充满了对丈夫能与偶像合照的与有荣焉，以及对罗拔迪尼路的无限尊敬。

梁朝伟罗拔迪尼路惺惺相惜

事实上，两位影帝早已惺惺相惜。罗拔迪尼路曾在2018年盛赞梁朝伟是「亚洲的奇勒基宝」（Clark Gable of Asia）。当时梁朝伟成为首位荣获「卓别灵电影人士艺术成就奖」的亚洲影星，对于能得到荷里活影星的称赞，他感到非常高兴。

梁朝伟视罗拔迪尼路为偶像

而梁朝伟也曾不止一次公开表示罗拔迪尼路是自己的偶像。他曾在接受陈冠希的访问时提及，自己最爱的演员便是罗拔迪尼路及阿尔柏仙奴（Al Pacino），并笑言他们是属于自己那个年代的影星，可见其在梁朝伟心中的份量。这次两人的再度合照，不仅是影坛的一时佳话，也完成了一位影帝追星的梦想。

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