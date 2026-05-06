鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？

李家鼎（鼎爷）自前妻施明离世后，家庭纠纷越演越烈。今日（6日）他公开宣布为免死无对证，会将所有身家财产与各项事务交托给幼子李泳豪全权代办。李家鼎更痛斥长子李泳汉与老婆严佩钰（Conny）把他当作「人肉提款机」，甚至多次以施明医药费为由榨干其200万元积蓄；为免步上施明晚年遭孤立的后尘，他决心斩断与长子一家的联系并划清界线。面对父亲的言论，李泳汉今日再度反击，叹气强调父亲其实极不情愿，全是受弟弟李泳豪与台湾弟妇林妤谦（Agnes）操控才说出这些违心之论，并直指贪钱的其实另有其人。

李泳汉反指李泳豪夫妇逼父母分身家

李泳汉接受传媒访问，坚决否认拿过父亲所指的200万元，并称李泳豪夫妇一直处心积虑逼两老「分身家」。他忆述，2023年母亲施明刚出院回家休养时，李泳豪除了急迫地叫爸爸李家鼎立遗嘱，更要求母亲尽快卖楼套现，图谋索取两、三百万元来让自己建立家庭。当时施明一口拒绝，李泳豪便不断怂恿鼎爷上门做说客，企图逼迫仍在康复中的母亲就范。李泳汉透露，李家鼎曾在灵堂亲口向众多亲戚承认，外界流传的那些指控根本不是他本意。

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李泳汉斥李泳豪苛索金钱

李泳汉表示，去年6月曾接获父亲李家鼎的慌张求救，称网上银行户口被台湾新抱Agnes窜改而无法提款，当时李家鼎更大骂细仔两公婆行为离谱。然而到了7月底，李家鼎却无奈地拿著一堆银行月结单向他大吐苦水，证明户口已被李泳豪近乎「清零」。李泳汉称细佬不仅拿走300万元且一句多谢也没有，反而出言侮辱李家鼎的烹饪能力称「你估你煮嘢真系好好食呀？」相隔几日后户口更再被转走40万元供弟妇买手袋。他强调自己由始至终一毫子都没拿过，直斥李泳豪才是真正不停苛索金钱的人。

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李泳汉心痛李家鼎被操控

对于李家鼎在访问中提出的种种指控，李泳汉直指内容错漏百出，全是因为父亲沦为他人的发声与抹黑工具。他特别澄清，报道中提及施明价值5万蚊的新床以及聘请外佣的费用，实质全数由他自掏腰包支付，绝非父亲出钱。李泳汉坦言将真相和盘托出，是希望外界不要误会他们父子不和；他毫不畏惧这些失实的指控，反而在这场闹剧中最令他感到心痛与担忧的，是父亲目前孤立无援、完全遭人摆布的真实处境。

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