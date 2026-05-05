邱淑贞廿年前「绝密凑女照」罕曝光 「最美两宝妈」颜值爆灯零瑕疵 沈月沈日超可爱

随著温馨的母亲节将至，作为「最美星二代」邱淑贞女儿沈月，率先在社交平台上分享了一份充满爱的礼物。她发布了一张大约二十年前、极为珍贵的童年旧照，照片中，年幼的她与妹妹沈日依偎在妈妈邱淑贞的身旁，画面温馨动人。最引人注目的是当时正值颜值巅峰的邱淑贞，其精致的五官与甜美的笑容，完全发挥出绝色美貌与魅力，这张照片勾起了无数粉丝对这位90年代「性感女神」的集体回忆，纷纷赞叹邱淑贞的美貌。

邱淑贞偕女与工藤静香母女世纪同框

除了温馨的家庭旧照，事实上沈月在4月中，亦分享了一场星光熠熠的聚会。她与妈妈邱淑贞、妹妹沈日，一同和日本巨星木村拓哉的妻子工藤静香，以及同为模特儿的女儿木村光希共进晚餐。这张跨越国界的合照，汇集了中日两地的两代女神，画面极其养眼，被网民兴奋地誉为「美人盛会」。照片中，邱淑贞与工藤静香站在一起，两位昔日的亚洲顶级偶像风采依旧，气场强大，再次证明了美丽基因的传承力量，成为了网络上一时无两的热门话题。

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邱淑贞为慈善活动罕有现身

邱淑贞早前更罕有地公开露面，笃信密宗多年的她，身体力行支持慈善。她盛装出席了「寺同道合慈善素宴2026」大型宴会，她此次破例出席，主要是为了力挺多年挚友曾志伟所参与的慈善项目，在现场零滤镜的镜头下，虽然脸上可见自然的岁月痕迹，但其出众的风采与气质依旧，手腕上价值百万的腕表，更在不经意间流露出她婚后的富贵生活。

邱淑贞从性感女神到幸福阔太

回顾邱淑贞的演艺生涯，她凭借甜美与性感兼具的独特气质，迅速在90年代香港影坛走红，作品包括有《赌神2》、《赤裸羔羊》、《整蛊专家》等，成为一代人心中的「性感女神」。然而，在事业如日中天之际，她却为爱急流勇退，于1999年嫁给时装集团I.T创办人沈嘉伟，从此息影，专心相夫教女，育有沈月、沈日、沈晨三位千金，将家庭经营得幸福美满。

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