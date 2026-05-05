汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈

现年78岁的「Liza姐」汪明荃与79岁的罗家英结婚17载，依然恩爱如初，是圈中的模范夫妻。去年，二人在TVB旅游节目《带阿姐看世界》中，汪明荃更首度披上嫁衣，接受不丹大师的祝福，罗家英情深一吻太太额头的画面，甜蜜满泻。昨日这对银色夫妻结伴观赏英皇演唱会，并穿上一身抢眼的绿色Gucci情侣运动装即时成为焦点，汪明荃却被现场镜头捕捉到行动缓慢，需要旁人搀扶，其健康状况引起外界关心。

汪明荃神情疲惫需搀扶

汪明荃昨晚化上精致妆容，一丝不苟地到达启德主场馆。不过，从现场画面可见，她脸上未有太多笑容，神情略显严肃。在场内被众多热情粉丝认出后，汪明荃虽然亦有挥手致意，但反应似乎不如以往般兴奋。更令人注意的是，影片中汪明荃步履蹒跚，每一步都显得小心翼翼，身边需要一位年轻女性全程搀扶，状态令人不禁有些担心。

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罗家英精神矍铄

相比之下，同样穿上Gucci运动装的罗家英则显得精神饱满。他紧随爱妻身后，面色红润，笑容满面，腰板挺得笔直，看起来神采飞扬，与老婆的状态形成了鲜明的对比。汪明荃与罗家英携手走过多年风雨，感情坚固，希望汪明荃只是暂时疲劳，并无大碍，网民都表示冀望汪明荃能好好休息，早日恢复最佳状态。

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