城巴司机穿制服自拍彻底撞样吴业坤 坤哥5字留言表达认可 网民狂洗板：以为转行揸巴士

歌手「坤哥」吴业坤早前宣布离开TVB旗下的唱片公司，但仍然是TVB的艺人，似乎决心将事业重心转向演员之路。在网络上人气一直高企的吴业坤，向来话题不断，近日有网民发现了「另一个坤哥」，原来一名城巴司机，和吴业坤几乎彻底撞样！

城巴司机和吴业坤惊人相似

事源一名城巴司机于社交平台Threads上发帖，分享了两张自拍照，竟意外引发网民热议。从其中一张照片可见，该名司机穿著蓝色和黑色的城巴员工制服外套，站在一辆黄色城巴前面自拍，并写道「两年了」，似乎是纪念自己入行驾驶巴士两周年。无论是他的脸型轮廓、单眼皮眼睛、鼻形，甚至是带点腼腆的气质，都与吴业坤犹如「饼印」一样。

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司机戴口罩自拍完全撞样坤哥

另一张照片中，他戴上了白色口罩和圆框眼镜，坐在巴士上层，仅露出一双眼睛和发型。令人惊讶的是，这个造型让他与吴业坤的相似度更是达到了顶峰，深邃的双眼皮、浓眉和发型，几乎让人无法分辨，令不少网民惊呼：「真的以为吴业坤转行去开巴士了！」

吴业坤本人5字回应

这个帖子迅速在网上疯传，甚至连吴业坤本尊也留意到，并亲自幽默留言：「怕我老几岁」。这句歌词正出自他的名曲《阳光点的歌》，一方面承认了两人外貌的相似，另一方面也风趣地表示自己比这位司机「老几岁」。

网民：坤哥孖生细佬

一众网民亦发挥创意，留下了不少精彩留言：「这是阳光点的歌，这是城巴的坤哥」、「原来我一眼看错，原来我坐后备座」，有些网民指以为吴业坤真的转开巴士，「乜依家吴业坤转行做揸巴士？」、「P1以为坤哥」、「我仲想话做咩坤哥去咗揸巴士」，亦有网民指二人撞样程度极高，表示「坤哥孖生细佬？」。这次有趣的撞脸事件，再次证明了吴业坤的网络人气，也让这位城巴司机意外成为了网络红人。

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