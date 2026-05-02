寒战1994丨刘俊谦演正义警察Man爆 童年照证自小系靓仔 近年于亚洲爆红 娶《幻爱》蔡思韵

万众期待的《寒战》系列前传、警匪巨作《寒战1994》于昨日（5月1日）正式上映，旋即成为热话，票房与影评备受瞩目。在这部解构「李文彬」与「蔡元祺」年轻时代恩怨的前传电影中，饰演年轻版「李文彬」的男主角刘俊谦（Terrance），凭借其精湛演技与连场亲身上阵的动作场面，成为《寒战1994》全片的最大亮点，再次巩固其新一代男神地位。今日（2日），他更在IG分享童年照片，引来粉丝热议，力证他自小就是靓仔的男神潜质。

寒战1994丨刘俊谦演正义警察成最大亮点

在《寒战1994》这部系列前传中，刘俊谦饰演充满正义与热血感的年轻版「李文彬」。他与吴彦祖饰演的「蔡元祺」有多场精彩绝伦的对手戏，两人时而合作，时而对峙，充满亦敌亦友的博弈张力，完美演绎出权力漩涡中的人性挣扎。为了演活角色，刘俊谦在开拍前接受地狱式动作特训，在片中上映连场动作戏，成为全片最大亮点。

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寒战1994丨刘俊谦童年照曝光

刘俊谦配合《寒战1994》宣传，于IG分享了一张珍贵的童年照片，相中的他眉清目秀，拿着剑摆威武姿势拍照，尽显可爱模样。粉丝纷纷留言大赞他自小就是靓仔：「果然是母胎男神」。

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寒战1994丨刘俊谦演舞台剧出身

现年37岁的刘俊谦演艺之路并非一帆风顺。求学时期曾是游泳校队，目标成为运动员或体育老师，却因膝盖受伤而被迫转变人生轨道。后来他加入了剧社，从此爱上表演，并考入香港演艺学院主修表演。毕业后，他深耕舞台剧，并凭《天边外》夺得香港小剧场奖最佳男主角，磨练出扎实的演技。

《寒战1994》演员阵容逐个睇：

寒战1994丨刘俊谦转战影视界成亚洲男神

刘俊谦随后转战电视圈，以ViuTV剧集《教束》、《二月廿九》崭露头角。2020年，刘俊谦迎来事业的转捩点，接拍电影《幻爱》。他凭借戏中思觉失调症康复者的角色，横扫香港电影评论学会大奖「最佳男主角」及香港电影导演会年度大奖「最佳新演员」奖，一举成名。近年，他更凭《九龙城寨之围城》中的「信一」一角红遍亚洲，特别在日本及台湾吸纳不少粉丝，星途无可限量。

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寒战1994丨刘俊谦与蔡思韵成影坛金童玉女

《幻爱》不仅为刘俊谦带来了事业上的成功，更让他遇上太太蔡思韵（Cecilia）。两人戏假情真公开恋情，这对被誉为影坛「金童玉女」的他们，去年在日本低调结婚，收获网民祝福。

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