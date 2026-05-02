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李佳芯演ViuTV版《悠长假期》原来未落实？激赞Edan演出阔度大 尽Keep外形无惧「姑侄恋」

影视圈
更新时间：17:25 2026-05-02 HKT
发布时间：17:25 2026-05-02 HKT

ViuTV早前宣布翻拍木村拓哉与山口智子主演的经典日剧《悠长假期》，找来吕爵安（Edan）和李佳芯（Ali）饰演男、女主角，消息一出即惹来网民热议，对选角都有不同看法，更有网民恶搞改图。李佳芯今日（2日）出席一个护肤品牌活动，提到翻拍《悠长假期》一事，她称大家倾过一次，有兴趣演出，但不敢讲落实，还有细节要再倾，知道现在正在写剧本，预计下半年开拍，相信剧本会贴近香港文化。

李佳芯曾是《悠长假期》剧迷

对于饰演山口智子的角色，李佳芯笑指多年前在《学是学非》中已演过同一角色，当时也曾想过会不会有机会拍剧，谁知真的有机会，又说小时候有看过《悠长假期》，非常喜欢，更特意去学男、女主角在剧中经常弹的乐曲。

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李佳芯赞Edan演出阔度大

对于Edan吕爵安饰演木村拓哉的角色惹批评，李佳芯表示有看过他的电影，赞他的演出阔度很大，不同角色都给她不同的感觉，很期待与他合作。李佳芯更寄语吕爵安不需要有压力，即使是演同一角色和题材，但他们都不是演木村拓哉和山口智子，演员有自己的演绎方法，不需要去模仿，她说：「剧本会有本地元素，已不需要和日版一模一样，演员会用本身的特色和方式去演，相信会有火花，让观众新鲜感。（你又会不会有压力？）未有，因为都未拍，现在未知几时会再同他们倾。」

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李佳芯与Edan演情侣年龄差距成热话

对于网上的恶搞改图，李佳芯表示有朋友传给她看，问她觉得她和Edan吕爵安合衬吗？她笑言不懂得自评是否合衬，但觉得有些改图改得几靓，图中的自己都变得更靓，故要更努力保养，不想真人被图片比下去。至于她与吕爵安的真实年龄相差14岁，有网民指李佳芯可做吕爵安妈妈，甚至似「姑侄恋」，李佳芯表示没有想过年龄，指年龄有分视觉年龄和真实年龄，她会尽量将视觉年龄保持年轻，遇到任何对手都不会有不和谐的感觉，故要好好护肤保养。

另外，古天乐近日客串演出ViuTV剧集，问到除《悠长假期》外，ViuTV可有邀请她演出其他剧集？李佳芯表示一向有倾不同合作，但一日未落实都不会公开。

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李佳芯于TVB已演过《悠长假期》？

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