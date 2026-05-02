77岁徐小凤展现不老惊艳状态  身上一部份娇嫩白滑好难得  沙田马场巧遇前「官级」猛人

现年77岁的香港殿堂级歌手徐小凤，近年已淡出娱乐圈，专心享受退休生活，极少在公众场合露面。然而，近日资深电台DJ车淑梅及其丈夫、前香港电台电视部助理广播处长张文新，在沙田马场却巧遇这位巨星，并拍下合照，让公众得以一窥徐小凤的最新状态。徐小凤极度精灵

从电台DJ何活权于Facebook上载的照片可见，虽然已年近八旬，但徐小凤却显得极度精灵。她戴著一副超大墨镜，虽然遮住了大部分面容，但仍能看出她的气色极佳，面色红润，笑容满面，流露出满满的活力。何活权表示，当天本身只约了张文新夫妇以吴大强到沙田马场饮茶，但却巧遇徐小凤，他更以「精神又风趣」来形容徐小凤。

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徐小凤清减不少好健康

在身形方面，当天徐小凤虽然穿了不少衣服，但仍可见其身形似乎比以往更为瘦削，显得容光焕发，流露出健康的气息。更令人惊叹的是她的肌肤状态，无论是脸部，还是最容易显露年龄痕迹的手部，都依然皮光肉滑，肌肤胜雪，完全看不出她已77岁。

前电台猛人张文新精神不俗

同场的还有现年72岁的张文新，他虽然看起来比以往瘦削，前臂极幼，但同样笑容满面，精神不俗。这次偶遇，让大众再次看到了这位一代巨星的风采，其冻龄的状态，实在令人羡慕。

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