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李丽珍女儿许倚榕认嫁张明伟后首曝光 首谈父亲许愿嫁女反应 公开造人计划：生到几多就生

影视圈
更新时间：17:45 2026-04-30 HKT
发布时间：17:45 2026-04-30 HKT

张明伟早前社交平台分享了一段在北海道雪地向许倚榕（Annise）单膝下跪影片，公布求婚成功。张明伟和未婚妻许倚榕（Annise）今日（30日）是求婚后首度出席公开活动，拍照时许倚榕大方展示求婚戒指，二人并透露筹备婚礼细节、婚礼的预计时间，以及透露许倚榕的亲父、李丽珍的前夫许愿，对这门亲事的反应

张明伟为养家尽力开工

对于求婚过程，张明伟笑言好顺利，准备有半年时间，求婚戒指也挑选很久。提到李丽珍指张明伟几个月前秘密向她「问准」跟爱女求婚。张明伟笑言当然要，如果求婚后，对方父母不喜欢就大件事，所以要问清楚先，因为结婚不只两个人的事。提到李丽珍对于准女婿张明伟的表现给予9分满意度，剩下的1分是为了「推动佢继续努力工作养家」。张明伟笑言现在好专注剩下的1分，无论演戏、音乐、主持工作方面，若有工开也可找他。

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张明伟许倚榕预计27年结婚

许倚榕对于求婚过程，她坦言好感动，但当时太紧张，张明伟对她说什么也忘记，不过有拍摄现场情况。问到可觉惊喜，她笑说：「喜啲！」谈到筹备婚礼，张明伟表示首先要择日，但父母不在港，李丽珍于外地拍戏，预计2027年举行婚礼。他说：「我哋唔会拣外地举行婚礼，会专注喺香港，留港消费全日缤纷。」。

许倚榕想于香港搞户外婚礼

张明伟笑言婚礼安排由老婆话晒事，在旁的许倚榕则透露希望在户外举行婚礼，附近有山有海，自己亦很期待著裙褂，暂时未试婚纱，因为想操身形更有线条先。热爱音乐的张明伟，表示想搞个有音乐元素的婚礼。许倚榕闻言即谓：「我使唔使唱？」张明伟笑指唱歌跳舞不少得，至于会否作歌送给未婚妻？他说：「唔止一首歌，作一首代表唔到我心意，要写张专辑。」。

许倚榕：生到几多就生

谈到婚后造人计划，许倚榕笑说：「唔心急！生到就生，生到几多就生，我都钟意小朋友。」谈到快将成为人妻，妈妈李丽珍可有说话跟她分享。许倚榕说：「无呀！佢忙紧拍戏。（妈妈戥你高兴找到如意郎君？）系呀！高兴，爸爸（许愿）都Ok」。张明伟指跟许愿在音乐上有交流，从中跟对方学习，大赞许愿跟不少巨星合作。当笑他行「外父政策」好成功，他笑言谈不上，只是跟对方学习，自己有地方做得不够好也会提点他。

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