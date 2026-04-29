东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦

今晚《东张西望》，报道一单今年尾将会结婚的港女接受美容院微针疗程，之后竟然导致接近「毁容」状态，面上大面积地出现红肿和脓疱极其吓人，事主张小姐更一度出现呼吸困难，以及「块面肿到睇唔到嘢」的状态。张小姐及后要求赔偿，就遭涉事美容师的老公大声指骂及冷嘲热讽，一度指「你出得呢个门口，所有嘢都唔关我哋事」，令张小姐情绪激动哭，最后报警求助。

张小姐「美容变毁容」

张小姐将于今年尾结婚，并选择出国影婚纱相。于出发前的数天，张小姐决定前赴位处观塘工厦的一间美容院做Facial。该名美容师已为张小姐服务2年，当天美容师就向她推介微针疗程，从而改善张小姐面上的皮肤质素。张小姐指美容师再三表示不会影响皮肤，故此张小姐就决定接受相关疗程。

相关阅读：东张西望｜30岁男大厦大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻邻居黐䢂门神憎鬼厌 前法团主席父助纣为虐

张小姐「嘢都睇唔到」

张小姐表示，接受疗程时而感到不适，「面上感到好麻」，但并未有叫停。到翌日张小姐的噩梦来临，她发现整张脸都出现大面积红肿，上面更出现流脓状态，从她提供的影片和相片中，张小姐的面和颈都出现直达毁容级数的破坏，十分吓人，严重的发炎更一度影响她的呼吸，双眼更「肿到睇唔到」。之后张小姐睇医生，即使打完类固醇针及服用抗生素，张小姐的病情依然十分严重，医生都明言她于短时间内都难以上妆，张小姐不止难出国拍照，甚至会影响年尾的婚礼。之后张小姐于家人和朋友的陪同下，到美容院要求赔偿。

张小姐、美容师赔偿倾唔掂

张小姐的赔偿方案，包括退还美容费720元、出国拍婚照的费用24000元、误工费20000元，以及之后的医疗费实报实销，美容师随即打电话予其丈夫，丈夫一到场就大声指骂指不会赔偿，并指「你钟意报警就报警」。美容师之后再跟张小姐商讨，要求对方签和解书认同美容院没有做错，表示会退回720元美容费，并发10000万元慰问金，而张小姐之后的医疗费用，就只肯负责10000元，明显双方于赔偿的方案上存在严重分歧。

美容师老公狂闹张小姐

张小姐跟友人到美容院据理力争，但她指再次被美容师的老公指口笃鼻狂闹，表示「呢个已经系我哋最多嘅offer」，并指痛哭中的张小姐对他们情绪勒索，并多番作出言语上的侮辱，最后张小姐不接受对方的赔偿方案，决定报警。东张亦有致电美容师，后者表示她已向张小姐讲明或会引起红肿后果，但张小姐坚持要做，她最后都有尊重客人意愿。

相关阅读：试真D丨被热捧为「饮食界东张西望」？江美仪揭露惠州平价团购陷阱涉事黑店被勒令停业